Gerrad sprytny ma plan. Chciałby objąć reprezentację Polski, ale tylko na... półtora roku

Steven Gerrard jest głównym kandydatem do objęcia stanowiska selekcjonera reprezentacji Polski. Anglik ma jednak plan, który może zaskoczyć władze PZPN. Jak informuje brytyjski "The Times" legenda Liverpoolu chce krótko popracować z Polakami, aby później wrócić do Anglii.

