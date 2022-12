Boniek jeszcze raz rozprawia się z kadrowiczami. "To naiwność. Kolosalny błąd"

Choć mundial w Katarze pod względem sportowym był najlepszą imprezą w wykonaniu reprezentacji Polski w ostatnich latach, to więcej mówi się dziś o napiętej atmosferze wokół drużyny oraz o tzw. aferze premiowej. Dzień po finale mistrzostw świata do całej sytuacji raz jeszcze odniósł się Zbigniew Boniek.

REKLAMA

Zobacz wideo Rostkowski ocenił finał Marciniaka: Mecz Francja-Argentyna dobrze sędziowany przez Polaka

Zbigniew Boniek ocenia reprezentację i aferę premiową. "To był kolosalny błąd"

Według byłego prezesa PZPN podczas mundialu w Katarze i rozmowy o potencjalnych premiach zabrakło błyskawicznej reakcji i ucięcia tematu. - To naiwność polskich piłkarzy i w jakimś sensie też naiwność Czesława. Nie kupuję tego. Mieli zapewnioną wysoką premię z PZPN. Dziwię się więc, że w ogóle ich ten temat interesował - powiedział w "Gościu Wydarzeń" i dodał: - Powinien być od razu ucięty: "Jesteśmy bogatymi ludźmi, mamy za co żyć, my tych pieniędzy nie chcemy". Tego zabrakło. To był kolosalny błąd.

Więcej artykułów o podobnej treści znajdziesz na portalu Gazeta.pl.

Boniek dodał, że w jego ocenie piłkarze nie zasłużyli nawet na dodatkowe pieniądze. - Wyszliśmy z grupy nie przez własne zasługi, ale bardziej przez szczęśliwy rezultat na innym boisku - skomentował.

Reprezentacja Polski może stracić sponsora po 12 latach. Przez "aferę premiową"

- Kiedy oglądałem mecze, wydawało mi się, że niektóre rzeczy jak choćby dynamika, szybkość czy wyjście z akcją innych piłkarzy były dużo, dużo lepsze niż naszych reprezentantów. Nie był to mundial szczególny - dodał Zbigniew Boniek. - Jest nad czym pracować, ale tego muszą chcieć i piłkarze, i wszyscy inni - zakończył.

Szymon Marciniak nie dostanie drugiego finału? "Jest to wykluczone"

W najbliższych dniach ma się wyjaśnić także przyszłość Czesława Michniewicza, który ma ważną umowę z PZPN-em tylko do końca grudnia. Wiele wskazuje na to, że 52-latek nie będzie już dłużej pracował z reprezentacją Polski.