Zamieniła Rosję na Polskę i została mistrzynią Europy. Kolejny medal

W miniony weekend w Katowicach odbywały się mistrzostwa Europy w szachach. Pierwotnie miały się one odbyć w Kijowie, jednak ze względu na trwający konflikt zbrojny nie było to możliwe. Podczas rywalizacji polska reprezentacja pokazała się z bardzo dobrej strony. Wisienką na torcie pod nieobecność Jana Krzysztofa Dudy, który przygotowuje się do mistrzostw świata, było złoto wywalczone przez 20-letnią Malcewską.

REKLAMA

Zobacz wideo Łzy wzruszenia nowego mistrza KSW. Wikłacz pokonał Przybysza

Aleksandra Malcewska mistrzynią Europy w szachach. Dwa dni wcześniej wywalczyło srebro

W niedzielę Aleksandra Malcewska została mistrzynią Europy w szachach szybkich (rozgrywce trwającej od co najmniej 10 minut do maksymalnie godziny). 20-latka okazała się lepsza od Aleksandry Kosteniuk startującej pod neutralną flagą oraz Jolanty Zawadzkiej, która zdobyła brązowy medal.

O sukcesie szachistki jako pierwszy poinformował za pośrednictwem Twittera dziennikarz "Przeglądu Sportowego", Filip Zieliński.

17-letnia mistrzyni, która sięgnęła absolutnego dna w parku. Biznes erotyczny okazał się wybawieniem

Więcej artykułów o podobnej treści znajdziesz na portalu Gazeta.pl.

Warto dodać, że Malcewska podczas turnieju w Katowicach wywalczyła jeszcze jeden krążek. W piątek została wicemistrzynią Europy w szachach błyskawicznych - rozgrywce trwającej maksymalnie 10 minut.

Magda Linette mierzy się z nieprzyjemnymi pytaniami. "Wprost sugerowały"

Urodziła się w Rosji, reprezentuje Polskę. Historia Aleksandry Malcewskiej

Malcewska urodziła się 5 lipca 2002 roku w rosyjskim Wołgogradzie. Pochodzi z rodziny z polskimi korzeniami i sama posiada polskie obywatelstwo, co sprawiło, że w styczniu 2022 roku zaczęła starać się o zmianę federacji szachowej z rosyjskiej na polską. Ostatecznie do reprezentacji Polski dołączyła po wybuchu wojny w Ukrainie i od 12 maja 2022 roku występuje pod biało-czerwoną flagą.