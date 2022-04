UEFA potwierdziła nowe terminy meczów Polski w Lidze Narodów

Pewna udziału na mundialu reprezentacja Polski w czerwcu rozpocznie przygotowania do turnieju. Tuż po zakończeniu sezonu drużyna Czesława Michniewicza spotka się na ponad dwutygodniowym zgrupowaniu, w trakcie którego rozegra aż cztery mecze Ligi Narodów, a jej rywalem będą Walia, Holandia i dwukrotnie Belgia.

UEFA potwierdziła zmiany w terminarzu Ligi Narodów

Pierwotnie Polacy mieli rozegrać pierwszy mecz z Walią 3 czerwca, a ostatni czerwcowy z Belgią 13 czerwca. UEFA w porozumieniu z FIFA zdecydowała się jednak dokonać zmian w terminarzu. 14 kwietnia zostały podane nowe daty rozegrania spotkań, z kolei w piątek poinformowano o dokładnych godzinach i lokalizacji meczów.

Zmiany te są spowodowane grą reprezentacji Walii w barażach o mistrzostwa świata. 5 czerwca Walijczycy zagrają w Cardiff ze zwycięzcą przełożonego starcia Szkocja - Ukraina, zaplanowanego na 1 czerwca w Glasgow.

Oznacza to, że dla Garetha Bale'a i spółki mecz z Polską we Wrocławiu będzie ostatnim sprawdzianem przed najważniejszym spotkaniem od 64 lat, bo właśnie tyle Walia czeka na drugi udział na mundialu.

Terminy czerwcowych meczów reprezentacji Polski w Lidze Narodów:

- Polska - Walia (1 czerwca, 18:00, Wrocław)

- Belgia - Polska (8 czerwca, 20:45, Bruksela)

- Holandia - Polska (11 czerwca, 20:45, Rotterdam)

- Polska - Belgia (14 czerwca, 20:45, Warszawa).

Ostatnie mecze fazy grupowej Ligi Narodów zostaną rozegrane pod koniec września. Do turnieju finałowego awansuje najlepsza drużyna z grupy, podczas gdy najgorsza zostanie relegowana do niższej dywizji B. Jest też wielce prawdopodobne, że to właśnie zwycięzca "polskiej" grupy 4. zostanie gospodarzem planowanego na czerwiec turnieju finałowego.