Rosjanie odpowiadają Polakom. I to za pośrednictwem Russia Today. "Jestem pewien"

W poniedziałek Władimir Putin podpisał dekret o uznaniu niepodległości dwóch samozwańczych republik w Donbasie - Donieckiej i Ługańskiej. Prezydent Rosji wysłał także do tych regionów oddziały wojsk, co tłumaczył troską o zapewnienie pokoju. Sytuacja staje się coraz bardziej napięta.

Wydarzenia te mają także wielki wpływ na świat sportu. We wtorek pojawiły się doniesienia, że UEFA rozważa przeniesienie finału Ligi Mistrzów, który ma odbyć się 28 maja w Sankt Petersburgu. Szybko pojawił się komunikat dementujący te doniesienia. Polaków martwi natomiast bardziej sytuacja związana z meczem Polska-Rosja w barażach o awans na mistrzostwa świata. Spotkanie ma odbyć się już 24 marca na stadionie Dynama Moskwa.

Na stronach Sport.pl informowaliśmy, że PZPN zamierza wystosować do UEFA i FIFA oficjalne pismo, w którym przedstawi swoje obawy dotyczące zaistniałej sytuacji. PZPN szybko potwierdził te informacje, publikując w mediach społecznościowych krótkie oświadczenie.

- W związku z napiętą sytuacją polityczną na terenie Ukrainy i Federacji Rosyjskiej, a także możliwej dalszej eskalacji i rozpoczęcia konfliktu zbrojnego, PZPN zwrócił się do FIFA o pilne wyjaśnienie kwestii związanych z organizacją meczu z Rosją w Moskwie - czytamy na profilu polskiego związku na Twitterze.

Rosjanom nie spodobało się zachowanie Polaków. Tamtejsza federacja szybko odpowiedziała na oświadczenie PZPN. Komunikat ze strony RFU opublikowała telewizja Russia Today.

- Zgodnie z kalendarzem zatwierdzonym przez UEFA, Rosyjska Federacja Piłkarska kontynuuje przygotowania do meczu z Polską 24 marca na Stadionie Dynama w Moskwie - brzmiało oświadczenie.

Do sytuacji odniósł się także w rozmowie z RIA Nowosti członek komitetu wykonawczego Rosyjskiej Federacji Piłkarskiej, Michaił Gierszkowicz. - Jestem pewien, że FIFA nie przeniesie meczu. To bardzo potężna organizacja, nawet nie zwróci uwagi na te prośby. PZPN szuka szans na złamanie zasad i pomoc sobie, bo będzie trudniej grać w Rosji niż na neutralnym boisku - powiedział stanowczo działacz. - Nie ma powodu do przeniesienia. FIFA była zachwycona Rosją po mundialu 2018. Brakuje jej czegoś takiego - dodał na koniec.

Zdania, że meczu Polska-Rosja nie uda się przenieść na teren neutralny jest także Zbigniew Boniek. - Nawoływanie do tego, żeby Polska zbojkotowała baraż w Moskwie, to jest zachowanie kompletnie niepoważne - mówi wiceprezydent UEFA.