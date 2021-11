Tak wygląda tabela drugich miejsc! Katastrofa reprezentacji Polski

W przypadku zwycięstwa reprezentacja Polski miałaby już zapewniony udział w barażach, spore szanse miałaby również w przypadku remisu. Jednak przez porażkę musi czekać na wyniki wtorkowych spotkań: dopiero po tych meczach poznamy komplet rozstawionych i nierozstawionych drużyn.

Rozstawienie daje miejsce w pierwszej szóstce: gdyby Polska znalazła się w tym gronie, trafi na teoretycznie słabszego rywala w półfinale i zagra z nim u siebie. Jednak by awansować na mundial, trzeba będzie pokonać jeszcze jednego rywala w finale baraży (gospodarz meczu zostanie wylosowany; ścieżkę walki o awans poznamy podczas losowania zaplanowanego na piątek 26 listopada).

Tabela zespołów z drugich miejsc w el. MŚ 2022:

Portugalia 17 pkt 8 meczów bramki 17:6 (+11) Szkocja 17 pkt 8 14:7 (+7) Włochy 16 pkt 8 13:2 (+11) Rosja 16 pkt 8 14:5 (+9) Szwecja 15 pkt 8 12:6 (+6) Polska 14 pkt 8 17:8 (+9) Walia 14 pkt 7 13:8 (+5) / gra we wtorek z Belgią, walczy o 2. miejsce z Czechami Macedonia Płn. 12 pkt 8 14:11 (+3) / nie ma szans na rozstawienie Turcja 12 pkt 7 16:15 (+1) / gra we wtorek z Czarnogórą, walczy o pierwsze dwa miejsca z Holandią i Norwegią Finlandia 11 pkt 7 10:8 (+2) / gra we wtorek z Francją, walczy o 2. miejsce z Ukrainą (która nie ma szans na rozstawienie)

decydują kolejno: 1. punkty 2. różnica bramek 3. bramki strzelone 4. bramki strzelone na wyjeździe 5. liczba zwycięstw 6. liczba wyjazdowych zwycięstw 7. klasyfikacja fair-play 8. pozycja w liście akcesyjnej Ligi Narodów 2020/21

Dodatkowe dwa miejsca w barażach przypadną najwyżej sklasyfikowanym zwycięzcom grup w Lidze Narodów, którzy będą nierozstawieni: to Austria oraz... Walia lub Czechy (obie ekipy na pewno zagrają w barażach: jedna dzięki drugiemu miejscu, a druga dzięki Lidze Narodów).

I pewnych jest już kilka rzeczy: w gronie rozstawionych drużyn znajdą się Portugalia, Szkocja, Włochy oraz Rosja. Nierozstawione na pewno będą Macedonia Północna, Austria oraz Walia lub Czechy (ta ekipa, która zajmie 3. miejsce w grupie). Niepewny jest los Szwecji, Polski, Walii (lub Czech), Turcji (lub Holandii albo Norwegii) i Finlandii.

Polska ma 14 punktów i bilans bramkowy +8, przez co spadła za Szkocję (która niespodziewanie ograła 2:0 Danię). Przez to ekipa Paulo Sousy zajmuje 6. miejsce w tabeli drugich miejsc: by stracić rozstawienie, musi wypaść za czołową szóstkę. Stanie się tak, jeśli wyprzedzą ją jeszcze jedna drużyna. A szanse na to mają drużyny z dwóch grup. Są to:

Walia, jeśli zremisuje z Belgią

Turcja, Holandia lub Norwegia - te trzy drużyny walczą o 1. i 2. miejsce w grupie G

Finlandia, jeśli bardzo wysoko ogra Francję (scenariusz science-fiction)

By druga drużyna z grupy G wyprzedziła Polskę, musi mieć 14 pkt i lepszy bilans bramkowy. To oznacza, że jeśli np. we wtorek Holandia ogra Norwegię, a Turcja na wyjeździe Czarnogórę, to Polska na pewno straci rozstawienie. Szanse na jego utrzymanie są w tej chwili małe, ale nie jest to niemożliwe. A wystarczyło zremisować z Węgrami, by wyprzedzić Szwecję i wtedy strata rozstawienia byłaby bardzo mało prawdopodobna. Kluczowe będą wtorkowe mecze, które zaczną się o 20:45, a będziemy je relacjonować na Sport.pl.