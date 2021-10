Tak reprezentacja Polski dostanie się na stadion w Tiranie. "Zbyt niebezpiecznie"

341 kroków, dwie minuty i 16 sekund. I to mocno spacerowym tempem. Tyle dzieli hotel piłkarzy od stadionu w Tiranie, gdzie we wtorek wieczorem kadra Paulo Sousy zagra z Albanią. A pewnie dzieliłoby jeszcze mniej, gdyby nie budowa przylegającego do hotelu kasyna. Wtedy w linii prostej od głównego wejścia w hotelu do głównego wejścia na stadion jest nie 300, a 100 metrów.

Air Albania Stadium niemal przyklejony jest do hotelu Mak, gdzie zatrzymała się reprezentacja Polski. - Zawsze staramy się szukać hotelu jak najbliżej stadionu. Tak było np. w Londynie, gdzie graliśmy z Anglią. Wtedy też mieszkaliśmy blisko, ale nie aż tak blisko jak tutaj - mówi rzecznik kadry Jakub Kwiatkowski.

Protokół UEFA nie wskazuje jasno, że drużyny na mecze muszą docierać autokarem. I nie zawsze tak się dzieje, a przykładem mogą być piłkarze Legii Warszawa, którym zdarzało się iść na mecze spacerem. W ostatnich latach tak było choćby w Molde czy w Żylinie, gdzie legioniści też mieszkali blisko stadionu. Tak blisko, że nie było sensu wsiadać do autokaru.

- My nie pójdziemy piechotą, to zbyt niebezpieczne - mówi nam Jakub Kwiatkowski. I trudno się takiej decyzji dziwić. Tym bardziej że czasy też się przecież zmieniły, bo dzisiaj - w czasie pandemii koronawirusa, noszenia maseczek i przestrzegania dystansu społecznego - nawet pokonanie tak krótkiej odległości niekoniecznie może być rozsądne.

Do tego dochodzą oczywiście względy bezpieczeństwa związane z ochroną piłkarzy. Dwuminutowy spacer po Tiranie Roberta Lewandowskiego, Wojciecha Szczęsnego i całej reprezentacji mógłby wzbudzić spore zainteresowanie. Reakcje miejscowych kibiców trudno byłoby przewidzieć. Tym bardziej że na trybunach ma ich zasiąść wyjątkowo dużo.

Bezprecedensowa decyzja Albanii przed meczem z Polską

"Stadion w Tiranie będzie przepełniony. To będzie nasz 12. zawodnik" - piszą albańskie media, które informują, że tutejsza federacja uzyskała specjalne zezwolenie, by mimo pandemii na wtorkowy mecz trybuny wypełniły się w 100 proc. To oznacza, że we wtorek na stadionie zasiądzie nieco ponad 22 tys. widzów. W tym przynajmniej 700 kibiców z Polski, bo tyle biletów otrzymała polska federacja.

Czy Polaków na stadionie w Tiranie może być więcej? Teoretycznie tak, ale tylko teoretycznie, bo bilety na to spotkanie to w Albanii towar bardzo pożądany. - Gdyby stadion był dziesięć razy większy, też wszystkie bilety zostałby sprzedane - zapewniał Armand Duka, prezes albańskiego związku piłki nożnej (AFF) po meczu z Węgrami (1:0). I dodawał, że w kraju trzeba poważnie zastanowić się nad kolejnymi inwestycjami w sportową infrastrukturę. - Wydaje się, że z kolejnym pokoleniem, które nadchodzi w naszej piłce, potrzebujemy po prostu jeszcze większych stadionów - tłumaczył.

Na kilka godzin przed meczem polskich kibiców w okolicach stadionu widać niewielu. I tak było też w poprzednich dniach, bo choć Polacy przylecieli do Albanii, to wielu z nich od razu ruszyło do Durres - kurortu oddalonego o 30 km od Tirany, skąd taksówką na mecz można przyjechać za około 100-150 zł.