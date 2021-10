"Mecz o absolutnie wszystko". Sousa zapytany o skład Polaków. "Dwie wątpliwości"

Albania - 15 punktów, Polska 14. I trzy mecze do końca eliminacji. We wtorek reprezentacja Paulo Sousy w Tiranie rozegra bardzo ważne spotkanie. Jeśli wygra, będzie niemal pewna drugiego miejsca w grupie i gry w barażach o przyszłoroczny mundial. Gorzej jeśli przegra lub z remisuje. - Tak, to będzie mecz o absolutnie wszystko - przyznał Sousa, który w poniedziałek wraz z Glikiem pojawił się na przedmeczowej konferencji prasowej.

REKLAMA

Zobacz wideo

"Gdzie jest Robert Lewandowski!?". Rzadko spotykany obrazek przed hotelem kadry

Chwilę wcześniej w swoim stylu odpowiadał na pytanie o podejście do meczu. - Nasza mentalność i sposób gry się nie zmienia. Niezależnie od tego czy gramy na wyjeździe, czy u siebie. Jasne: plan na mecz może być inny, ale mentalność i sposób gry zawsze są takie same. Chcemy wygrywać, budować mentalność zwycięzców. Jako drużyna skupiamy się też nad modelem gry, bo chcemy jeszcze bardziej naciskać pressingiem rywala - tłumaczył Sousa.

A kiedy został zapytany o skład, unikał mówienia o nazwiskach. - Mam jeszcze dwie wątpliwości. Decyzja zapadnie pewnie dopiero we wtorek rano, po porannym rozruchu - powiedział Sousa.

W tym kraju hasło "Robert Lewandowski" budzi postrach. "Wy jesteście Polska, nie żartujmy"

Paulo Sousa: Liczę na to, że we wtorek będzie podobnie

I dużo chwalił też Albańczyków: - Mówiłem już o nich wiele przed pierwszy meczem. Edoardo Reja to bardzo dobry trener, jego zespół dobrze funkcjonuje. Potrafi się ustawiać blisko siebie nie tylko w jednej lini, ale też skracać pole między strefami. Do tego ich defensywa gra bardzo wysoko, dzięki temu pomocnicy i napastnicy wypychani są do przodu, bliżej bramki rywala.

- Albania to też drużyna, która bardzo dużo rzeczy przewiduje - jest skuteczna i precyzyjna w kontrataku, kiedy rywal straci piłkę w środku pola. Widać to było w pierwszym meczu, kiedy wygraliśmy 4:1, ale to było bardzo wyrównane spotkanie. Zagraliśmy na podobnej intensywności, ale przeważyliśmy indywidualną jakością i skutecznością. Liczę na to, że we wtorek będzie podobnie. Że też w tych aspektach będziemy przeważać - zakończył Sousa. Początek meczu Albania - Polska o 20.45.

Tak wygląda tabela na trzy kolejki przed końcem eliminacji