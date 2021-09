Paulo Sousa zaskoczył składem na mecz Polska - Anglia!

Paulo Sousa od początku zgrupowania ma sporo problemów kadrowych. Na konferencji przedmeczowej poinformował, że w meczu z Anglią nie zagrają Bartosz Bereszyński i Piotr Zieliński. Dał również do zrozumienia, że w pierwszym składzie znajdzie się miejsce dla jednego z największych wygranych zgrupowania – Adama Buksy. Napastnik New England Revolution strzelił w meczach z Albanią i San Marino cztery gole.

Ostatecznie w porównaniu do meczu z Albanią selekcjoner Paulo Sousa dokonał trzech zmian. Kontuzjowanego Bartosza Bereszyńskiego dosyć niespodziewanie zastąpił Paweł Dawidowicz, choć wydawało się, że wyżej stoją akcje Michała Helika i Tomasza Kędziory. Niewiele wskazywało również na to, że miejsce w składzie straci Maciej Rybus, a jednak został on zastąpiony przez Tymoteusza Puchacza. Zmianą, której można było się natomiast spodziewać jest to, że Karol Linetty znalazł się w składzie kosztem Przemysława Frankowskiego.

Skład reprezentacji Polski na mecz z Anglią:

Szczęsny - Dawidowicz, Glik Bednarek – Puchacz, Moder, Krychowiak, Linetty, Jóźwiak - Lewandowski, Buksa

Karty odkrył również selekcjoner reprezentacji Anglii, Gareth Southgate. Anglicy zagrają z Polską w identycznym składzie, w jakim zagrali w wygranym 4:0 spotkaniu z Węgrami.

Skład reprezentacji Anglii na mecz z Polską:

Pickford - Walker, Stones, Maguire, Shaw - Rice, Philipps, Mount, Sterling, Grealish - Kane.

Po pięciu eliminacyjnych kolejkach polscy piłkarze zajmują drugie miejsce w tabeli grupy I. Eliminacje rozpoczęli od wyjazdowego remisu 3:3 z Węgrami, zwycięstwa 3:0 nad Andorą i wyjazdowej porażki 1:2 z Anglią. Podczas wrześniowego zgrupowania oba mecze biało-czerwoni wyraźnie wygrali - najpierw 4:1 z Albanią, a następnie 7:1 z San Marino.

Anglia jak dotąd jest zdecydowanie najmocniejszą drużyną w stawce. W eliminacjach do przyszłorocznych mistrzostw świata wygrali jak dotąd wszystkie pięć spotkań, strzelając w nich aż 17 goli. Stracili tylko jedną bramkę - pod koniec marca w domowym spotkaniu z Polską, a jej autorem był Jakub Moder.

Reprezentacja Polski czeka na zwycięstwo nad Anglią prawie 50 lat. Po raz ostatni taka sztuka udała się 6 czerwca 1973 roku, kiedy to Polacy triumfowali 2:0. Ostatni raz, gdy polskiej drużynie udało się urwać punkty rywalowi miał miejsce w eliminacjach do mistrzostw świata 2014 - w październiku 2012 roku padł remis 1:1.

Nadzieją na dobry wynik dla Polski jest to, że Stadion Narodowy to prawdziwa twierdza dla biało-czerwonych. Łącznie na tym obiekcie Polacy rozegrali 31 spotkań, z czego 21 wygrali, osiem zremisowali i tylko dwa przegrali. Ostatniej porażki doznali ponad 7,5 roku temu, kiedy to przegrali w meczu towarzyskim 0:1 ze Szkocją. Mecz z Anglią obejrzy komplet publiczności. Polskę będzie wspierać około 58 tysięcy fanów.