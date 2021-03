Wojciech Szczęsny zdradził, co Paulo Sousa powiedział piłkarzom po meczu z Anglią

Polacy przegrali z Anglikami 1:2 (0:1) w meczu eliminacji mistrzostw świata na Wembley w Londynie. Jak spotkanie ocenił bramkarz polskiej reprezentacji? - W pierwszej połowie byliśmy za bardzo pasywni, bo graliśmy piątką z tyłu. W drugiej połowie nasi wahadłowi przeszli do przodu, grali odważniej i to dało efekty. Porażka? Boli, bo przyjechać na Wembley i przegrać po stałym fragmencie gry to stwarza spory niedosyt - wskazał w rozmowie dla TVP Sport Wojciech Szczęsny.

Szczęsny o bramce dla Anglików: Piłka spadła mi po rękawicy, ale już była za mną

Gol na 2:1, który zadecydował o wygranej Anglików padł po stałym fragmencie gry, rzucie rożnym, przy którym Szczęsny próbował interweniować, ale jak sam mówi nie był w stanie wybronić strzału pod poprzeczkę Harry'ego Maguire'a. - Piłka spadła mi po rękawicy, ale już była za mną, ciężko było o odpowiednią reakcję - tłumaczył Szczęsny.

Bramkarz Juventusu został także zapytany o to, co po spotkaniu przekazał im Paulo Sousa. - Powiedział, że grając tak, jak w drugiej połowie, czyli z dobrym charakterem i organizacją jesteśmy w stanie z takimi drużynami walczyć. Właśnie tym pokazaliśmy, że możemy się im postawić - ocenił Wojciech Szczęsny.

Najbliższy mecz w czerwcu, eliminacje we wrześniu

Najbliższy mecz polska kadra zagra towarzysko z Rosją 1 czerwca, a tydzień później zmierzy się z Islandią. Oba mecze mają jej pomóc przygotować się do tegorocznych mistrzostw Europy, a tam zmierzy się w fazie grupowej ze Słowacją, Hiszpanią i Szwecją. Eliminacje mistrzostw świata powrócą we wrześniu. Wtedy rywalami Polaków będą Albania (2 września, u siebie), San Marino (5 września, na wyjeździe) i ponownie Anglia (8 września, u siebie).

