Kamil Grosicki show! Zobacz hat-tricka kapitana reprezentacji Polski! [WIDEO]

W pierwszej połowie reprezentacja Polski rozegrała kilka znakomitych akcji, które skończyły się aż ośmioma strzałami, z których aż siedem było celnych. Kapitalną skutecznością popisał się Kamil Grosicki, który strzelał gole w 9. 18. i 38. minucie, a po drugim i trzecim trafieniu Zbigniew Boniek wręcz łapał się za głowę i wymownie pokazywał, że to koniec szans rywali. Pierwsze i trzecie trafienie to piękne, techniczne strzały z dystansu, które nie szans Yoronenowi, a drugi gol, to efekt fenomenalnej kontry wyprowadzonej przez Grosickiego, który przebiegł 75 metrów w 11 sekund. Akcja została przerwana na moment przez obrońców, ale niezwykłą wizją gry pokazał się Jakub Moder, który wystawił piłkę Grosickiemu, a ten wpakował ją pod porzeczkę.

Wszystkie trafienia Polaka można obejrzeć tutaj:

Po trzech bramkach Kamil Grosicki zrównał się z Maciejem Żurawskim w tabeli najskuteczniejszych piłkarzy reprezentacji Polski. Skrzydłowy ma 17 bramek i zajmuje 15. miejsce w klasyfikacji najlepszych strzelców kadry.