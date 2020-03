Damian Kądzior zdobył kolejnego gola w lidze chorwackiej. Zawodnik Dinama Zagrzeb strzelił pierwszą bramkę w hitowym starciu z Hajdukiem Split, które jego zespół wygrał 2:0.

REKLAMA

Zobacz wideo Piłkarze Bayernu i Hoffenheim zrobili kabaret. Zabrali kibicom 15 minut

To już dziewiąty gol Kądziora w tym sezonie ligowym. Dołożył do tego także siedem asyst. We wszystkich rozgrywkach ma już jedenaście goli i osiem asyst w 27 występach w barwach Dinama.

W tabeli ligi chorwackiej Dinamo Zagrzeb jest liderem z 62 punktami i przewagą aż 17 nad drugim Hajdukiem. Podium dopełnia HNK Rijeka, która ma 44 punkty.