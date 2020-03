Reprezentacja Polski poznała rywali w kolejnej edycji Ligi Narodów. Biało-czerwoni zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną, Włochami i Holandią. - Czy takie losowanie to dobry prezent na urodziny? Trudno powiedzieć. Mieliśmy w koszyku same mocne reprezentacje i obojętnie z kim byśmy nie zagrali, nie byłby to dobry prezent. Spójrzmy na skład innych grup. W drugiej Anglia zmierzy się z Belgią, Danią i Islandią. W trzeciej Portugalia zagra z Francją, Szwecją oraz Chorwacją. Skład grupy czwartej to z kolei Szwajcaria, Hiszpania, Ukraina i Niemcy. Naprawdę nie ma tu słabych drużyn. Mogę powiedzieć z kolei, że granie meczów z Włochami, Holandią oraz Bośnią i Hercegowiną to zawsze jest wielka przyjemność - oświadczył Zbigniew Boniek, który we wtorek obchodził 64. urodziny.

I dodał: - Przed nami fantastyczna impreza, druga edycja Ligi Narodów. Jesienią zagramy sześć spotkań ze znakomitymi rywalami. Te mecze będą służyć temu, aby jak najlepiej przygotować się do mistrzostw świata. To jednak daleka przyszłość, my w perspektywie mamy Euro 2020. To teraz najważniejszy turniej dla reprezentacji Polski i musimy koncentrować się tylko na nim - powiedział prezes PZPN cytowany przez portal laczynaspilka.pl.

W pierwszej edycji nowych rozgrywek reprezentacja Polski zajęła ostatnie miejsce w grupie z Włochami i Portugalią. Miała spaść do Dywizji B. Format szybko się jednak zmienił. W Dywizji A zamiast dwunastu będzie grało szesnaście drużyn. Dzięki korekcie biało-czerwoni zostali na najwyższym poziomie Ligi Narodów. - To wspaniała rzecz, że w ciągu trzech miesięcy można rozegrać mecze z europejską czołówkę - w TVP Sport powiedział po losowaniu Jerzy Brzęczek.