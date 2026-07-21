Boniek wskazał, kto zostanie mistrzem Polski. "One man show"

Mistrzostwa świata 2026 za nami, ale kibice piłkarscy nie będą mieli zbyt wiele odpoczynku. Już w piątek 24 lipca rozpoczyna się kolejny sezon Ekstraklasy. Poprzedni przeszedł do historii jako ekstremalnie wyrównany. Walka o mistrzostwo Polski toczyła się w nim prawie do samego końca, a o europejskie puchary i o utrzymanie - do ostatniej kolejki. Czy tym razem będzie podobnie? Zaskakującymi przewidywaniami w tej kwestii podzielił się Zbigniew Boniek.

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Boniek zaskoczył ws. nowego mistrza Polski. "Może uciec"

Legendarny polski piłkarz mówił o tym w rozmowie z Romanem Kołtoniem na kanale "Prawda Futbolu". - Mam takie przekonanie - nie chciałbym się mylić, ale biorę za to odpowiedzialność - że to może być pierwszy od wielu lat turniej, w którym jedna drużyna może uciec. Jedna drużyna może uciec i mieć dużą przewagę - mówił w kontekście nadchodzącego sezonu.

Dziennikarz dopytał Bońka, czy ma na myśli Lecha Poznań. Ten natychmiast przytaknął. - Ja uważam, że Lech ma potencjał absolutnie inny niż wszystkie pozostałe drużyny: sytuację w klubie, sytuację ekonomiczną, jak to wszystko wygląda... Mogą cały czas działać na rynku. Jak przejdą jedną rundę Champions League, już są na sto procent w Europie. Czyli będą mogli kogoś dodatkowo kupić. Ich na stać. Mają pieniądze - tłumaczył.

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Boniek wieści "one man show" w Ekstraklasie. "To może się źle zestarzeć"

Dlatego też to Lech jest jego zdaniem murowanym kandydatem do końcowego zwycięstwa. - Oczywiście to może się potem źle zestarzeć, to co mówię. Uważam, że jak Lech wykorzysta cały swój potencjał to, to rzeczywiście może być "one man show" - podsumował Boniek.

Gdyby Lech faktycznie zdobył w tym sezonie mistrzostwo, byłby to już jego trzeci tytuł z rzędu. Triumfował bowiem w 2025 i 2026 r. Obecnie ekipa Nielsa Frederiksena przygotowuje się do startu eliminacji do Ligi Mistrzów. We wtorek 21 lipca zmierzy się na wyjeździe z duńskim Aarhus (godz. 19:00). Z kolei inauguracyjny mecz Ekstraklasy rozegra w sobotę 25 lipca u siebie z Cracovią (godz. 20:15). Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowych na żywo na naszej stronie internetowej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.