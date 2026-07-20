Polski klub trafił na giganta. Nie ma drugiego takiego miejsca na świecie

Nie ma drugiego takiego miejsca na świecie. Szesnastomilionowa metropolia leżąca na pograniczu dwóch kontynentów jednocześnie przytłacza i zachwyca. To właśnie w Stambule rozpoczyna się europejska przygoda Górnika Zabrze wracającego po ośmiu latach nieobecności na międzynarodowe salony. To właśnie tu siedzibę ma Fenerbahçe - klub, który jest dumny ze swojej historii i na każdym kroku eksponuje postać przedwojennego męża stanu - Mustafy Kemala Atatürka.

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To z nimi Górnik zagra o Ligę Mistrzów. Polityk sprzed 100 lat jest wszędzie

Dosłownie na każdym kroku. Atatürk, który był założycielem Republiki Tureckiej, a w latach 1923-1938 był jej pierwszym prezydentem, spogląda na nas podczas otwartej części treningu Górnika. - Życzę klubowi Fenerbahçe nieustających sukcesów - głoszą jego słowa wypowiedziane 3 maja 1918 roku.

Po dziś to jedna z najważniejszych dat w historii klubu. Ojciec współczesnej Turcji odwiedził wówczas klub, spotkał się z działaczami i zawodnikami, by wyrazić podziw wobec ich osiągnięć. Wyżej wspomniane słowa - stanowiące część większej laudacji - znalazły się w pamiątkowej księdze.

W 1932 roku klub dotknęła tragedia. Pożar strawił obiekty Fenerbahçe, ale dzięki determinacji Atatürka udało się zebrać fundusze na renowację utraconego dobytku. Nic więc dziwnego, że dziś - 94 lata po tych wydarzeniach postać polityka obecna jest wszędzie.

Żeby być uczciwym. Tureccy kibice po azjatyckiej stronie Stambułu, bo właśnie tu siedzibę ma Fenerbahçe, kochają nie tylko Atatürka. W klubowym sklepie można odnaleźć koszulki wielu piłkarzy wicemistrza Turcji. Co ciekawe prym wiodą tu trykoty zawodników, którzy dopiero trafili do Stambułu. Mowa o Nathanie Aké oraz Masonie Greenwoodzie. Drugi przyszedł do klubu jako gwiazda Marsylii i kosztował blisko 40 milionów euro. To pokazuje skalę potęgi wtorkowego rywala Górnika.

Ale mimo to Zabrzanie nie składają broni. - Cały poprzedni sezon walczyliśmy, żeby teraz grać takie mecze i się po prostu z tego cieszyć. Na pewno nie wywiesimy białej flagi - zapewnia kapitan Zabrzan Erik Janža. To on we wtorkowy wieczór towarzyszył trenerowi Michalowi Gašparíkowi na przedmeczowej konferencji i odpowiadał na pytania dziennikarzy.

Erik Janza i Michal Gasparik fot. Filip Macuda/Sport.pl

Zapytaliśmy szkoleniowca Górnika o jego wspomnienia z rywalizacji z tureckim gigantem. Gašparík jako trener Spartaka Trnawa mierzył się z Fenerbahçe przed trzema laty. Co prawda jego zespół w Stambule przegrał 0:4, ale na własnym boisku postawił rywalom twarde warunki. - Do przerwy było 0:0 i nie mieli wielu okazji - przypomniał Słowak. Zapewnił, że jego zespół chce powalczyć o korzystny wynik, choć jest świadom skali trudności. Zwrócił też uwagę na atmosferę, która jego zdaniem jest "niesamowita".

Fenerbahçe to według portalu haberler.com niezmiennie drugi najbardziej popularny klub w Turcji. Jeśli wierzyć danym, kibicuje mu niemal co trzeci Turek. Duopol stambulskich gigantów obrazują liczby - 35 proc. Turków wspiera Galatasaray, a 30 proc. Fenerbahçe.

Z trybun stambulskiego stadionu Zabrzanie będą mogli liczyć na wyjątkowe wsparcie. Do Turcji wraz z drużyną wybrał się legendarny kapitan Górnika - Stanisław Oślizło, który w listopadzie skończy 89 lat, ale jest w znakomitej formie i aktywnie wspiera ukochany klub. Kto wie? Być może we wtorkowy wieczór szeroko się uśmiechnie, a jego Górnik zagra tak jak za dawnych lat.

Mecz Fenerbahçe - Górnik Zabrze zostanie rozegrany we wtorek 21 lipca o 20:00 czasu polskiego. Będzie to pierwsze spotkanie w ramach II rundy eliminacji do Ligi Mistrzów.