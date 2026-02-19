Powrót na stronę główną

Media: Legia już przygotowuje się na spadek! Niebywałe, co chce zrobić

Legia Warszawa spadnie do I ligi? Dla polskiej piłki taki scenariusz byłby istnym trzęsieniem ziemi, ale z każdą kolejką staje się on coraz bardziej realny. Wygląda na to, że przygotowują się na niego już nawet klubowe władze. Jak ujawnił dziennik "Fakt", sporządzają one specjalny plan na taką ewentualność. Zgodnie z nim Legię opuściłoby niemal 3/4 składu, w tym największe gwiazdy.
Legia - Pogon Puchar Polski
Fot. Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl

Legia Warszawa jeszcze nigdy w swojej historii nie spadła z Ekstraklasy. Po tym sezonie może się to jednak zmienić. 15-krotnym mistrz Polski od końcówki rundy jesiennej tkwi w strefie spadkowej i pomimo przyjścia trenera Marka Papszuna nie może się z niej wydostać. W tym momencie z dorobkiem 21 punktów zajmuje przedostatnie, 17. miejsce w tabeli. Do końca rozgrywek pozostało jeszcze 13 kolejek. I choć wiele osób wciąż nie dopuszcza myśli, że Legia mogłaby wylądować w I lidze, to wypadałoby pomyśleć, co jeśli rzeczywiście coś takiego nastąpi.

Zobacz wideo Tak Snoop dostał Pieroguszkę! "Ta maskotka to Święty Graal"

Szykują wielką czystkę w Legii. Wyciekały plany na wypadek spadku

Dla takiego zespołu jak Legia oznaczałoby to wręcz finansową katastrofę. Klub straciłby w ten sposób znaczną część przychodów z tytułu praw telewizyjnych. Poza tym mogliby się od niego odwrócić sponsorzy i kibice, którzy mniej licznie przychodziliby na stadion. Wszystko to sprawia, że utrzymanie obecnej kadry byłoby wręcz niemożliwe. Co zatem planują przy Łazienkowej na wypadek czarnego scenariusza?

Szczegóły w tej sprawie ujawnił dziennik "Fakt". Jego zdaniem z Legią pożegnałoby się nawet 3/4 obecnych zawodników. W pierwszej kolejności musieliby odejść ci, którym w czerwcu wygasają kontrakty. Wśród nich są: Juergen Elitim, Kacper Tobiasz, Rafał Augustyniak, Bartosz Kapustka czy Jean-Pierre Nsame. Sytuacja wydaje się nie do pozazdroszczenia, bo jeszcze niedawno w mediach pojawiałby się informacje, że klub zamierza przedłużyć umowy z Tobiaszem, Kapustką czy Nsame. Na tym jednak nie koniec.

Co dalej z Markiem Papszunem, jeśli Legia spadnie? Oto co wymyślili

Legia musiałaby także pozbyć się graczy o najwyższych zarobkach. W tej sytuacji będzie próbowała sprzedać Kacpra Urbańskiego, Damiana Szymańskiego, Kamila Piątkowskiego, Arkadiusza Recę, Rubena Vinagre'a czy Steve'a Kapuadiego. Ich miejsce zajęliby młodzi zawodnicy, a także ci najbardziej związani z klubem, którzy byliby w stanie zaakceptować niższe płace. A co stałoby się z trenerem Marekiem Papszunem?

Według "Faktu" były szkoleniowiec Rakowa mimo wszystko pozostałby na stanowisku. Ewentualne zerwanie umowy wiązałoby się bowiem z wypłatą sporych odszkodowań dla niego i członków jego bardzo licznego sztabu. Inną kwestią jest to, że to właśnie Papszun stałby się wówczas twarzą "nowej Legii" i mógłby zbudować drużynę praktycznie od zera.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Więcej o:

1/11 Z Warszawą kojarzy się Legia, ale nie możemy zapomnieć także o:

Quiz footbolowy. Dobrze znasz kluby piłkarskie? 9/11 to minimum dla kibica!