A jednak! Nagły zwrot w sprawie gwiazd Legii

Legia Warszawa przygotowuje się do rundy wiosennej Ekstraklasy - pierwszej za kadencji trenera Marka Papszuna. Do tej pory zespół z Łazienkowej nie szalał zbytnio zimą na rynku transferowym. Pozyskał jedynie bramkarza Otto Hindricha z CFR Cluj. Mimo to kibice w końcu doczekali się dobrych wieści. Okazuje się, że klub zamierza zatrzymać u siebie na dłużej dwóch ważnych zawodników.

Media: Przełom ws. przyszłości Bartosza Kapustki. Legia zdecydowała

Chodzi o Bartosza Kapustkę i Kacpra Tobiasza. Zarówno jednemu, jak i drugiemu latem tego roku wygasa obowiązująca umowa. W połowie stycznia w mediach pojawiły się pogłoski, że w tej sytuacji kapitanem Legii zainteresowały się kluby z Arabii Saudyjskiej, Kataru i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Wcześniej mówiło się o ofertach z Kazachstanu. Teraz jednak nastąpił przełom i Legia pracuje nad przedłużeniem kontraktu.

Informacje w tej sprawie przekazał dziennikarz Sebastian Staszewski. - Toczą się negocjacje z Bartoszem Kapustką i jakieś takie przecieki, jakie do mnie dotarły, sugerują, że tu rzeczywiście jest duży potencjał na dogadanie się. Jakbym miał dzisiaj obstawiać, to prędzej się dogadają niż nie dogadają - ujawnił w programie "Okno Transferowe" na kanale Meczyki. - Bartek jest bardzo zadowolony ze swojej roli w Legii Warszawa. Podoba mu się klub, podoba mu się miasto i chyba starczy mu już tych zagranicznych wojaży. A ja nie wyobrażam sobie, aby mógł grać w innym polskim klubie, chociażby w Lechu Poznań - dodał.

Bramkarz Legii już miał się pakować. Nagle taki zwrot

Podobnie ma się sytuacja z Kacprem Tobiaszem. Jeszcze niedawno sugerowano, że bramkarz jest na wylocie z klubu. Okazuje się jednak, że niekoniecznie. - W końcu zaczęły się rozmowy takie poważniejsze, bardziej zaawansowane z Kacprem Tobiaszem. Wcześniej Legia to zawaliła. Nie dogadała tego zawodnika, kiedy był dobry moment na to. Natomiast teraz rzeczywiście dyrektor Michał Żewłakow mocno nad tym pracuje - ujawnił Staszewski.

Na początku roku spekulowano, że Tobiasz po wygaśnięciu umowy latem trafi do Samsunsporu jako tzw. wolny agent. Turecki klub miał mocno o niego zabiegać. Teraz scenariusz ten wydaje się znacznie mniej prawdopodobny.