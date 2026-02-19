Po kompromitacji na ME wyleciał z hukiem. Teraz ujawnia prawdę o Kuleszy

O Adamie Majewskim zrobiło się głośno, gdy osiągał bardzo dobre wyniki z biedną jak mysz kościelna Stalą Mielec. Chociaż co okienko drużyna traciła najlepszych zawodników, to osiągała naprawdę dobre rezultaty - a zwycięstwa nad Legią w sezonie 2021/22, czy wygrana w Poznaniu z Lechem na inaugurację kolejnych rozgrywek to wyniki wciąż rzewnie wspominane przez mieleckich kibiców.

Niemal dwuletnia praca w Stali spowodowała, że Majewski otrzymał angaż w młodzieżowej reprezentacji Polski. Eliminacje do młodzieżowych mistrzostw Europy zakończyły się sukcesem. Bilans siedmiu zwycięstw, jednego remisu i dwóch porażek okazał się wystarczający, by znaleźć się w gronie trzech najlepszych wicemistrzów grup, co promowane było udziałem w turnieju głównym. Był to pierwszy od sześciu lat awans Polski na młodzieżowe Euro.

Nowa umowa na dwa miesiące

11 czerwca - w dniu rozpoczęcia turnieju - poinformowano o przedłużeniu kontraktu Adama Majewskiego. Same mistrzostwa były jednak kompletnie nieudane. Młodzieżówka rozpoczęła zmagania od dramatycznej porażki z Gruzinami - decydująca bramka padła w czwartej minucie doliczonego czasu gry. Potem szans Biało-Czerwonym nie dali kolejni rywale. Polacy przegrali 0:5 z Portugalią oraz 1:4 z Francją.

Nowa umowa Majewskiego obowiązywała przez... niecałe dwa miesiące. 8 sierpnia PZPN opublikował komunikat o zwolnieniu selekcjonera reprezentacji do lat 21 i powołaniu na to stanowisko Jerzego Brzęczka. - Jego powołania, roszady… trudno było to zaakceptować. Jako prezes nigdy nie wtrącam się w decyzje trenera, ale mam prawo go z nich rozliczyć - tak decyzję skomentował prezes związku, Cezary Kulesza.

Cezary Kulesza nie rozmawiał z selekcjonerem? Adam Majewski ujawnia

Adam Majewski do sprawy odniósł się w swoim pierwszym wywiadzie po utracie posady w młodzieżówce. W rozmowie z Tomaszem Ćwiąkałą skomentował wspomnianą wypowiedź Kuleszy. - Tak, to był bardzo ostry komentarz. Szkoda, że przeczytałem o nim w prasie, a nie usłyszałem o nim osobiście. Nie miałem okazji z panem Kuleszą porozmawiać. - Ani razu? - dopytał się Ćwiąkała. - Przez ten czas pracy w PZPN-ie? - Tak - odparł Majewski.

- To normalne, że pan Kulesza, jako przez PZPN-u jest osobą zarządzającą, ma prawo mówić co chce i decydować. Taka została podjęta decyzja, a nie inna, i nic na to nie poradzę - tak Adam Majewski skwitował całe zamieszanie wokół końca swojej pracy w reprezentacji do lat 21.

Młodzieżowa reprezentacja Polski pod wodzą Jerzego Brzęczka jest na najlepszej drodze do wywalczenia drugiego z rzędu awansu na Euro. Po sześciu meczach Biało-Czerwoni prowadzą z kompletem punktów w grupie E, mając już na koncie wygraną nad Włochami.