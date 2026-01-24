Sceny w Premier League! Katastrofa Liverpoolu w 95. minucie

W ramach 23. kolejki Premier League Liverpool udał się na Vatality Stadium, gdzie czekało ich starcie z tamtejszym Bournemouth. Drużyna prowadzona przez Andoniego Iraole zajmowała przed tą rundą 15 miejsce w tabeli ligowej. Goście z "miasta Beatlesów" przybyli na to spotkanie świeżo po triumfie w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Tam podopieczni Arne Slota uporali się z Marsylią w meczu wyjazdowym 3:0. Choć obecna kampania Premier League niczym nie przypomina ubiegłego roku dla Liverpoolu, to ostatnie tygodnie przestały obfitować w porażki. Mistrzowie Anglii ostatniej porażki doznali 22 listopada, notując bolesną porażkę na Anfield przeciwko Nottingham (0:3). Od tej pory ich bilans spotkań ligowych to 4 zwycięstwa i 5 remisów.

W pierwszej rundzie Liverpool uporał się przed własną publicznością z Bournemouth 4:2. Tym razem drużyna występująca w roli gospodarza chciała przerwać passę rywali, jednocześnie oddalając się od strefy spadkowej. Ten scenariusz wydawał się jak najbardziej realny po tym, co obejrzeliśmy w pierwszej połowie. Kibice przecierali oczy ze zdumienia widząc na tablicy wyników rezultat 2:0. Dwa strzały celne oddane na bramkę Allisona dały dwa trafienia gospodarzom. Najpierw w 26. minucie wynik otworzył Evanilson, a siedem minut później na 2:0 podwyższył Alejandro Jimenez.

Gdy wydawało się, że obydwa zespoły zejdą na przerwę z dwubramkowym prowadzeniem gospodarzy, znakomicie na bliższym słupku przy rzucie rożnym wykonywanym przez Dominika Szoboszlaia odnalazł się Virgil van Dijk, który kapitalnie posłał piłkę uderzeniem głową w dalszy narożnik bramki strzeżonej przez Dorde Petrovicia.

W drugiej połowie goście wreszcie dopięli swego w 80. minucie. Około 20 metrów od bramki gospodarzy do piłki przy rzucie wolnym podeszli Mohamed Salah oraz wspomniany Szoboszlai. Egipcjanin markując uderzenie zagrał piłkę za siebie, a nadbiegający Węgier świetnym strzałem umieścił ją przy dalszym słupku bramki Petrovicia.

Gdy już wszystko mogło wydawać się rozstrzygnięte, a podział punktów był nieunikniony, w 95. minucie spotkania obrońca Bournemouth James Hill świetnie wrzucił piłkę z rzutu z autu tuż przed bramkę Allisona. Tam w ogromnym zamieszaniu najlepiej odnalazł się Marokańczyk Amine Adli, który kąśliwym uderzeniem skierował futbolówkę do bramki, zapewniając swojej drużynie zwycięstwo.

Po raz ostatni Bournemouth pokonało Liverpool 11 marca 2023 roku. Sobotnie zwycięstwo pozwoliło na przerwanie 34-miesięcznej niemocy.

Podopieczni Arne Slota przerwali swoją serię trwającą od listopadowego blamażu na Anfield z Nottingham. Po tym spotkaniu nadal zajmują czwarte miejsce w tabeli Premier League, lecz tylko jedno "oczko" traci do nich Manchester United, który w absolutnym hicie kolejki zmierzy się w niedzielę 25 stycznia na Emirates Stadium z Arsenalem. Pojedynek tych dwóch drużyn rozpocznie się o godzinie 17:30.

Bournemouth - Liverpool 3:2, gole: 26' Evanilson, 33' Alejandro Jimenez, 90+5' Amine Adli - 45' Virgil van Dijk, 80' Dominik Szoboszlai.