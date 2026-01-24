Gigantyczna sensacja w meczu Bayernu! Stało się to po raz pierwszy

Bayern nie przegrał w lidze od 10 miesięcy - w 2025 roku ze wszystkich spotkań w Bundeslidze stracił 3 punkty tylko raz. W marcu, na własnym stadionie, uległ Bochum (3:2). Od tamtej pory Passę meczów bez porażki w lidze przerwał dopiero Augsburg, z którym Bayern mierzył się w te sobotę.

Sensacja w Bundeslidze. Porażka po ponad 300 dniach

Niewiele wskazywało na to, że obrońcy tytułu faktycznie stracą punkty. Bayern wyszedł na prowadzenie po bramce Hirokiego Ito, ale Augsburg odpowiedział dwoma bramkami w ciągu pięciu minut drugiej połowy, strzelonymi przez Arthura Chavesa i Han-Noaha Massengo.

Zajmująca drugie miejsce Borussia Dortmund może zmniejszyć stratę do Bayernu do ośmiu punktów, jeśli wygra w sobotę z Unionem Berlin.

Pozostali rywale Bayernu już skorzystali z porażki ligowego hegemona: Hoffenheim wygrał na boisku Eintrachtu Frankfurt (3-1) choć przgrywał już 1:0, Lipsk rozstrzygnął mecz w Heidenheim w drugiej połowie (3-0), a Bayer Leverkusen utrzymał zwycięstwo (1-0) na własnym boisku przeciwko Werderowi Brema.

Z 36 punktami i jednym zaległym meczem 16. kolejki do rozegrania na boisku w Bremie we wtorek, Hoffenheim utrzymuje trzecie miejsce, jeden punkt przed Lipskiem, który również ma do rozegrania zaległy mecz we wtorek, w St. Pauli. Leverkusen ma 32 punkty, ale na początku marca rozegra zaległy mecz w Hamburgu z HSV.

Przed ostatnią kolejką Bayernowi wystarczy tylko 1 pkt, by awansować do 1/8 finału bez gry w play-offach. Drużyna Vincenta Kompany'ego zmierzy się z PSV.

Bayern - Augsburg 1:2. Ito 23' - Chaves 75', Massengo 81'