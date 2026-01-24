Była 77. minuta, gdy Szymański zadebiutował w nowym klubie. Gol już po chwili

Sebastian Szymański był w ostatnim czasie wypychany z Fenerbahce Stambuł. Aż ostatecznie trafił do Stade Rennais. To zespół regularnie zahaczający o czołówkę Ligue 1. Zeszły sezon miał jednak słabszy, bo skończył na 12. miejscu. Teraz znów walczy o europejskie puchary.

Szymański z debiutem, ale nie pomógł Rennes

Jednak sobotnim meczem Rennes utrudnił sobie życie. Dość szybko stracił gola w starciu z Lorient, bo już w trzeciej minucie. Prowadzenie dał gościom Jean-Victor Makengo. Lorient mogło prowadzić po 12 minutach już 2:0, gdyby Noah Cadiou lepiej uderzył w polu karnym.

Rennes potrzebowało jeszcze trochę czasu, by złapać rytm. Jak już złapało, to dominowało na boisku. Jednak gospodarze wykazywali się bardzo dużą nieskutecznością. W doskonałych sytuacjach pudłowali m.in. Breel Embolo i Alidu Seidu. Pierwszy z nich dawał się też łapać na pozycji spalonej. Do przerwy utrzymał się wynik 1:0 dla Lorient.

W drugiej części meczów Stade Rennais cały czas było stroną przeważającą. Ale dalej gospodarze byli nieskuteczni. Nadziewali się też z łatwością na kontry gości. W 49. minucie mogło być 2:0 po trafieniu Bamby Dienga, ale był ofsajd.

Rennes nie zwalniało tempa, zaciekle atakowało. Swoje okazje, oprócz Embolo i Seidu, mieli Djaoui Cisse, Lillian Brassier i Quentin Merlin. Bramka Lorient była jednak jak zaczarowana.

W 77. minucie na boisku pojawił się Sebastian Szymański, zmienił Mahdiego Camarę. Polak miał odświeżyć rozegranie, wnieść nową jakość do ofensywy. Ale tuż po jego wejściu Rennes znalazło się w jeszcze trudniejszej sytuacji, bo przegrywało 0:2. Pablo Pagis płaskim strzałem w róg bramki zamknął efektowną akcję Lorient.

To gospodarzom podcięło skrzydła, nie byli w stanie wykreować sobie kolejnej dobrej okazji. Przegrali 0:2. Zawiodła skuteczność, były też kosztowne błędy w obronie.

W ciągu tych kilkunastu minut zdołał zagrać kilka podań, wygrał jeden pojedynek i zaliczył jeden odbiór wślizgiem.

W spotkaniu Rennes - Lorient zagrał też Przemysław Frankowski, został zmieniony po godzinie gry. Starał się być aktywny w ofensywie, miał celność podań na poziomie ponad 80 proc., ale jednocześnie zanotował aż 18 strat.

W tabeli Ligue 1 Rennes zostało na szóstym miejscu z dorobkiem 31 puntków. Nie wykorzystało szansy na wejście do TOP 4.