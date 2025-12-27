Lewandowski wyłożył kawę na ławę ws. baraży do MŚ 2026. Tak ocenił rywali

Robert Lewandowski rzadko pojawia się w mediach. Z okazji świąt zrobił wyjątek, a rozmowę z nim przeprowadził Bogdan Rymanowski. 26 grudnia miała miejsce premiera obszernego wywiadu na kanale Rymanowski Live na YouTube. 37-latek poruszył w niej wiele wątków, a jednym z nich był temat zbliżających się baraży do mistrzostw świata.

Kapitan reprezentacji Polski w kadrze rozegrał już 163 mecze, w których strzelił 88 bramek. Z pewnością chciałby powiększyć ten bilans. Awans na mistrzostwa świata, które odbędą się w Kanadzie, Meksyku i Stanach Zjednoczonych, będzie idealną okazją do zaliczenia kolejnych występów w narodowych barwach.

Robert Lewandowski blisko końca

Lewandowski przewiduje, że marcowe spotkania kadry będą wymagające. - Dla reprezentacji Polski to są silni rywale. Nie będzie nam łatwo. Ale z Albanią gramy u siebie, przy wsparciu naszych kibiców. To da dodatkowego kopniaka - zapowiedział.

37-latek nie podejrzewa jednak, że Albańczycy stanowić będą wyzwanie, gdyż od razu przeszedł do kwestii pojedynku ze Szwecją lub Ukrainą. - Później finał... zobaczymy. Mam nadzieję, że w tych meczach zagramy w stylu, który pomoże awansować na mundial. Chciałbym zakończyć sezon z kompletem: awans na mistrzostwa świata, mistrzostwo Hiszpanii, Liga Mistrzów. Zdaję sobie sprawę z tego, że dla mnie to są ostatnie lata w piłce - powiedział.

Robert Lewandowski o kadrze: Unormowało się

Kapitan reprezentacji Polski wypowiedział się również na temat stylu gry reprezentacji prowadzonej przez Jana Urbana - Ogólnie w ostatnich meczach widać progres. Trochę się to unormowało. To pomaga nam pokazywać na boisku lepszą wersję siebie. Atmosfera w drużynie była dobra i jest dobra - stwierdził.

Reprezentacja Polski w półfinale turnieju barażowego zmierzy się z Albanią. Spotkanie to odbędzie się 26 marca o 20:45 na Stadionie Narodowym. W ewentualnym finale podopieczni Jana Urbana zagrają na wyjeździe, a rywalem będzie Szwecja bądź Ukraina. W tym drugim wypadku, mecz decydujący o awansie na amerykański mundial odbędzie się w hiszpańskiej Walencji.