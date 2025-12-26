Poza Robertem Lewandowskim, do końca sezonu 2025/26 obowiązują umowy Andreasa Christensena oraz Marcusa Rashforda. Duńczyk raczej nie ma co liczyć na przedłużenie umowy, patrząc na jego wkład w grę Barcelony oraz problemy zdrowotne. Sytuacja reprezentanta Anglii wygląda zgoła inaczej.

Przejście 28-latka do Dumy Katalonii okazało się strzałem w dziesiątkę. Rashford w bieżącym sezonie strzelił 7 bramek i zaliczył 11 asyst. Z miejsca stał się ważnym ogniwem w drużynie dowodzonej przez Hansiego Flicka. Trudno było jednak przewidzieć, jakie losy będą go czekać w przyszłym sezonie.

Marcus Rashford zostanie w Barcelonie

Anglik bowiem jest jedynie wypożyczony z Manchesteru United. Kwota wykupu zawarta w umowie wynosi 30 milionów euro, a to może okazać się nie do przeskoczenia przez kataloński klub, którego sytuacja finansowa wciąż jest niepewna. Przed dyrektorem sportowym Barcelony, Deco, stoi więc bardzo poważne wyzwanie. Flick bowiem podjął już swoją decyzję w sprawie Rashforda.

"Barcelona rozpoczęła już starania, by Marcus Rashford pozostał w klubie. To jest priorytet dla Hansiego Flicka" - taką informację na Twitterze przekazał Matteo Moretto z hiszpańskiej Marki.

Hansi Flick ufa Rashfordowi

Marcus Rashford jest szczególnie doceniany przez Hansiego Flicka ze względu na wszechstronność. Anglik może zagrać na każdej ofensywnej pozycji, co okazało się niezwykle przydatne w ostatnich miesiącach. Kontuzje Roberta Lewandowskiego, Raphinhi czy Lamine Yamala sprawiały, że Rashford mógł liczyć na zaufanie trenera - i swoją grą udowodnił, że na nie zasługuje.

FC Barcelona swoje następne spotkanie rozegra już po Nowym Roku. 3 stycznia odbędą się derby stolicy Katalonii, a gospodarzem będzie Espanyol. Będzie to ostatni mecz przed turniejem o Superpuchar Hiszpanii. W Dżudzzie podopieczni Hansiego Flicka zmierzą się z Athletikiem Bilbao, a drugą parę półfinałową tworzą Atletico oraz Real.