Gigantyczna afera korupcyjna. Jeden z najbogatszych ludzi w kraju zatrzymany

W październiku w Turcji wybuchła gigantyczna afera związana z zakładami bukmacherskimi. "W naszych profesjonalnych ligach 371 z 571 aktywnych sędziów ma konta związane z zakładami bukmacherskimi. Aż 152 z nich nadal regularnie obstawia wyniki spotkań" - na specjalnej konferencji prasowej przekazał prezes tamtejszej federacji piłkarskiej, Ibrahim Haciosmanoglu.

Po tej szokującej informacji pojawiały się kolejne wieści. W listopadzie podano, że przeszło tysiąc zawodowych piłkarzy trafiło przed Komisję Dyscyplinarną tureckiej federacji w związku z udziałem w zakładach bukmacherskich. Znajdowali się tam zawodnicy klubów takich jak Galatasaray, Besiktas czy Trabzonspor.

Kolejne zatrzymania w Turcji

Sytuacja dotyczy również działaczy. Wśród zatrzymanych znalazł się m.in. Murat Ozkaya, prezes Eyupsporu. Zawodnikiem tego klubu jest Polak, Mateusz Łęgowski. Okazuje się jednak, że Ozkaya nie jest jedynym wysoko postawionym działaczem, który trafił do aresztu.

W piątek poinformowaliśmy o kolejnych zatrzymaniach związanych z aferą bukmacherską. Lista zawiera 29 nazwisk, a niemal połowa z nich to piłkarze. Na liście można odnaleźć również byłego wiceprezesa Galatasaray, Erdena Timura.

Jak podaje CNN Turk, jest on oskarżony o manipulowanie wynikami wydarzeń sportowych, nielegalne uczestnictwo w zakładach bukmacherskich oraz pranie pieniędzy pochodzących z przestępstw. Wszystkie zarzuty zostały postawione na podstawie analizy kont bankowych należących do 44-latka.

Były sponsor Barcelony w areszcie

Erden Timur jest przedsiębiorcą działającym w branży nieruchomości. Według Forbesa, należy do stu najbogatszych ludzi w Turcji, z majątkiem wycenianym na przeszło pół miliarda dolarów. W 2021 roku został włączony do grona działaczy Galatasaray. Zrezygnował z tej posady po trzech latach.

Jego spółka Nef była przez dwa lata głównym sponsorem Galatasaray - jej logo widniało na koszulkach drużyny piłkarskiej. Firma była również sponsorem tytularnym stadionu, jak również drużyny koszykówki, przez dwa sezony występującej jako Galatasaray Nef. Z kolei w latach 2017-19 była regionalnym partnerem FC Barcelony.