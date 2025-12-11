Raków może rozbić bank! Szykują transferowy hit

Raków mimo zamieszania wokół przyszłości trenera Marka Papszuna, wciąż gra na trzech frontach. W tabeli Ekstraklasy drużyna z Częstochowy znajduje się na 3. miejscu, do tego wciąż rywalizuje w Pucharze Polski i Lidze Konferencji, gdzie ma największe szanse na bezpośredni awans spośród polskich zespołów. Taka intensywność spotkań z pewnością będzie wymagała wzmocnień w zimowym okienku transferowym.

Raków planuje hitowy transfer

Informacje o nowym celu transferowym Rakowa przekazał na portalu X turecki dziennikarz portalu Ajansspor, Salim Manav. Drużyna z Częstochowy miałaby być zainteresowana sprowadzeniem Svita Seslara. Słoweniec przed tym sezonem trafił do Turcji z NK Celje. Od początku ma jednak problem z pokazaniem pełni swojego potencjału. W rozgrywkach ligowych zanotował zaledwie 1 bramkę w 9 spotkaniach, do której dołożył 1 asystę. Dużo lepiej szło mu w poprzednim sezonie, kiedy był wypożyczony do swojej ojczyzny. W koszulce Celje zdobył 13 goli oraz 22 asysty w 42 rozegranych meczach.

Seslar może kosztować fortunę

Sprowadzenie Słoweńca może wiązać się dla Rakowa z dużym wydatkiem. Seslar jest wyceniany na 2,5 miliona euro. Drużyna z Częstochowy musi liczyć się z konkurencją w walce o pomocnika. Wykupić obiecującego piłkarza chciałoby również Celje.

Następne spotkanie Raków rozegra w czwartek, 11 grudnia o 21:00. Rywalem drużyny wciąż prowadzonej przez Marka Papszuna będzie bośniacki Zrijski. W lidze drużyna z Częstochowy następny mecz zagra na własnym stadionie, z Zagłębiem Lubin.