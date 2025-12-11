Transferowe szaleństwo. Gigantyczna oferta za napastnika z polskiej II ligi

Kamil Sabiłło rozgrywa kapitalny sezon. Napastnik Unii Skierniewice wspólnie z Oskarem Kubiakiem z Sokoła Kleczew przewodzi po rundzie jesiennej klasyfikacji strzelców II ligi. Autor 14-ligowych trafień wzbudza zainteresowanie na rynku transferowym. Unia miała dostać za napastnika poważną ofertę i to od ligowego rywala.

Co za oferta. Nawet pół miliona za Kamila Sabiłło

Zaskakującą informację podał na portalu X Michał Śmierciak. Sandencja miałaby złożyć Unii ofertę wynoszącą łącznie nawet pół miliona złotych. 300 tysięcy złotych miałaby stanowić podstawa, a 200 tysięcy złotych potencjalne bonusy uzależnione od postawy na boisku Sabiłło. Kwota jak na standardy II ligi jest gigantyczna.

Prezes Sandencji komentuje transferowe spekulacje

Do transferowych rewelacji odniósł się prezes Sandencji Nowy Sącz, Arkadiusz Aleksander. Z jego słów trudno jednak wnioskować, czy taki ruch faktycznie może zostać przeprowadzony.

Nie potwierdzam i nie zaprzeczam - powiedział Aleksander dla Dts24.pl.

To byłby jeden z największych transferów w historii II ligi

Jeśli transfer Kamila Sabiłło dojdzie do skutku, to stanie się jednym z największych w historii II ligi. Najwyższe kwoty należą oczywiście do Wieczystej Kraków, która zapłaciła Wiśle Kraków 200 tysięcy euro za Joana Romana Goku. Drużyna z Małopolski przeznaczyła również 90 tysięcy euro na sprowadzenie z hiszpańskiej Meridy Chumy. W przypadku Sabiłło mówilibyśmy o najdroższym transferze pomiędzy zespołami z trzeciego poziomu rozgrywek.

Unia Skierniewice prowadzi w tabeli II ligi, wyprzedzając o 3 punkty Wartę Poznań. Sabiłło na zdobycie 14 bramek potrzebował zaledwie 16 meczów. Napastnik to legenda Unii. Zdobył dla tej drużyny 100 goli w 144 spotkaniach. Sandencja Nowy Sącz walczy o utrzymanie. Po rundzie jesiennej zajmuje 12. miejsce.