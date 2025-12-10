Superkomputer wyliczył, co czeka Barcelonę w Lidze Mistrzów

Wtorkowy mecz z Eintrachtem Frankfurt był dla FC Barcelony kluczowy. Po sromotnej klęsce z Chelsea (0:3) i wcześniejszym remisie 3:3 z Club Brugge, Katalończycy nie mogli sobie pozwolić na wpadkę. Co prawda takowa zajrzała im w pewnym momencie w oczy, gdyż to Niemcy jako pierwsi wyszli na prowadzenie. Jednak skuteczność i dwa gole Julesa Kounde pozwoliły im odwrócić losy meczu, a co za tym idzie odnieść bezcenne zwycięstwo.

Barcelona musi wygrać to, co jej zostało

Dzięki temu mają na koncie 10 punktów po sześciu meczach. Są obecnie na 14. miejscu w tabeli, choć pozostały jeszcze środowe spotkania 6. kolejki, a Barcelonę w najgorszym wypadku mogą wyprzedzić trzy zespoły (Bayer Leverkusen i Newcastle grają ze sobą, więc z tej pary tylko jeden). Do miejsca ósmego, czyli ostatniego, które daje bezpośredni awans (obecnie zajmuje je Liverpool) Katalończycy tracą dwa punkty. Żeby realnie myśleć o uniknięciu barażu, Katalończycy muszą wygrać oba pozostałe mecze. Wyliczenia statystycznego superkomputera Opta także na to wskazują.

14 punktów niczego nie da. Superkomputer wyliczył prawdopodobny scenariusz

Wedle jego aktualnych danych, osiągnięcie szesnastu punktów będzie niezbędne, by dostać się do Top 8. Ósme miejsce, według przewidywań superkomputera, zajmie Atletico Madryt, któremu wyliczono 15,84 pkt. Czyli prawie 16. Jeśli to się sprawdzi, to Barcelona nie ma już miejsca na najmniejszy błąd. Zaś zdaniem komputera takowy popełni, bo w przewidywanej na koniec tabeli Katalończycy mają obecnie 14,54 pkt i 10. miejsce. Oznaczałoby to konieczność walki o 1/8 finału w barażu z którąś z drużyn z miejsc 23-24. W tabeli Opta takowe zajmują aktualnie PSV Eindhoven (23.) i Pafos (24.).

Oczywiście te wyliczenia trzeba traktować z przymrużeniem oka, ale akurat to, że Barcelonie 14 punktów do Top 8 nie wystarczy wydaje się wysoce prawdopodobne, skoro ósmy zespół już teraz ma ich 12. Na papierze Katalończycy będą wyraźnymi faworytami obu starć. Zagrają bowiem ze Slavią Praga na wyjeździe 21 stycznia (Czesi w sześciu meczach zdobyli tylko 3 pkt) oraz u siebie z Kopenhagą 28 stycznia (Duńczycy po pięciu spotkaniach mają 4 oczka).