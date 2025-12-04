Reprezentant Polski o krok od transferu! Tyle za niego chcą

Mateusz Bogusz w styczniu 2025 roku zamienił Stany Zjednoczone na Meksyk. Przeniósł się z Los Angeles FC do Cruz Azul. Nie wszystko jednak idzie po jego myśli. Nie ma miejsca w podstawowym składzie, a meksykańskie media łączą go już z potencjalnym odejściem do wielkiego klubu.

"Według informacji Futbol Total i międzynarodowego reportera Ekrema Konura, Mateusz Bogusz został wymieniony jako potencjalny kandydat do wzmocnienia drużyny America, choć na razie jest to tylko plotka i nie toczą się żadne aktywne negocjacje" - napisał portal soyaguilla.com.mx.

"Kariera Bogusza w Cruz Azul była mieszanką wzlotów i upadków. Miał swoje świetne momenty, w tym udział w zdobyciu Pucharu Mistrzów CONCACAF 2025, ale jego wyniki w lokalnych rozgrywkach były nierówne, z lepszymi i gorszymi momentami oraz okresami, w których nie znajdował się w podstawowym składzie" - uważa meksykański portal. Jak czytamy - wartość Polaka wynosić ma około 8,7 mln dolarów. Póki co w Meksyku podkreślają, że są to tylko medialne spekulacje. Nie doszło do żadnego formalnego kontaktu z Cruz Azul.

Mateusz Bogusz w tym sezonie wystąpił w 12 meczach ligowych Cruz Azul. Zdobył jednego gola i zaliczył jedną asystę. Na jego dorobek złożyło się jednak zaledwie 536 minut spędzonych na boisku. Kontrakt Bogusza z Cruz Azul wygasa z końcem 2026 roku.

Bogusz to pięciokrotny reprezentant Polski, który w drużynie narodowej zadebiutował we wrześniu 2024 roku. Po raz ostatni z orłem na piersi zagrał w czerwcu. Zanotował 45 minut w meczu towarzyskim z Mołdawią. Póki co ani razu nie został powołany przez Jana Urbana.