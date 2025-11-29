Stało się! Polak poprowadzi drużynę w Serie A

To była 92. minuta. Wydawałoby się, że przy dwubramkowym prowadzeniu, gdy przeciwnik gra od pół godziny w osłabieniu, trener nie ma żadnego powodu do frustracji. Kosta Runjaić zadał temu kłam. Kilka decyzji podjętych przez arbitra tego spotkania sprawiło, że Niemiec stracił kontrolę. Wparował na murawę i rzucił kilka słów w stronę sędziego, który nie miał wyjścia - musiał pokazać czerwoną kartkę.

Oznacza to, że 54-latek nie będzie mógł poprowadzić swojej drużyny w najbliższym meczu ligowym. W poniedziałek - 8 grudnia - Udinese na własnym boisku podejmie Genoę. W roli pierwszego trenera ujrzymy więc asystenta Runjaicia - Przemysława Małeckiego. Panowie współpracują ze sobą, od kiedy Niemiec objął Legię Warszawa.

Co ciekawe, dla Małeckiego poprowadzenie drużyny w Serie A to nie będzie pierwszyzna. W grudniu 2024 roku pełnił funkcję trenera w spotkaniu Udinese z Torino. Powodem były dolegliwości zdrowotne Runjaicia. Nietypowo jednak, swoją kadencję Małecki zakończył już po 45 minutach. Na ławce Udinese w drugiej połowie Niemiec już się pojawił. Tym razem jednak Polak sterów nie odda do końca spotkania.

Runjaić: Ufam Małeckiemu

Na pomeczowej konferencji Kosta Runjaić przeprosił za swoje zachowanie. "Sędzia odgwizdał przewinienie, z którym się nie zgadzałem. Mecze mogą błyskawicznie zmienić swój przebieg, więc głośno sprzeciwiłem się tej decyzji. Wszedłem na boisko - to nie było dobre zachowanie. Będę starać się utrzymywać emocje pod kontrolą. Musimy dawać dobry przykład innym" - stwierdził, tłumacząc się z otrzymanej czerwonej kartki.

Niemiec zapewnił także, że ma pełne zaufanie do swojego asystenta. "Jeszcze nie rozmawiałem z Małeckim na temat meczu z Genoą, ale zrobię to. Jestem zadowolony ze swojego sztabu i jestem pewien, że wzorowo mnie zastąpią. Najważniejsze i tak jest przygotowanie do meczu".

Udinese po wyjazdowym zwycięstwie nad Parmą awansowało na dziewiąte miejsce w Serie A. W trzynastu meczach zdobyli 18 punktów.