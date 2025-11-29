5:1 w meczu Ekstraklasy! Rozbili rywala, to była demolka

Po długiej serii spotkań bez zwycięstwa Bruk-Bet Termalica Nieciecza przełamała się przy Łazienkowskiej, pokonując Legię po bramce Trubehy w ostatniej minucie meczu. Dobrą passę podopieczni Marcina Brosza kontynuowali zwyciężając z Arką Gdynia. Były to pierwsze wygrane Słoni od sierpnia. Niecieczanie wciąż byli w strefie spadkowej, ale

Pozytywne sygnały wysyłała również Lechia Gdańsk. Wygrana z Widzewem oraz remis z Legią sprawiły, że gdańszczanie nie stracili kontaktu z resztą stawki. Przed dzisiejszym meczem zajmowali ostatnie miejsce w lidze, ale do piętnastego GKS-u Katowice tracili trzy punkty. Pewne było, że zwycięzcy dzisiejszego spotkania wyjdą ze strefy spadkowej.

Spotkanie lepiej rozpoczęli gospodarze. W 15. minucie na listę strzelców wpisałby się Sezonienko, ale jego strzał na linii bramkowej zatrzymał Isik. Obrońca Bruk-Betu pomógł sobie ręką, więc Lechia otrzymała rzut karny - zamieniony na bramkę przez Bobceka. Radość kibiców trwała kwadrans. Kurzawa odegrał piłkę do Jimeneza, a ten nie miał prawa się pomylić. Do szatni jednak z uśmiechami na twarzy schodzili Lechiści. Zupełnie niepilnowany przed polem karnym był Rifet Kapić, a jego strzał z 20 metrów był nie do obrony! Było to zasłużone prowadzenie gospodarzy.

Lechia główkować umie

O ile w pierwszej połowie były i bramki, i emocje, tak w drugiej padały już tylko gole. Wszystko się wyjaśniło w dwadzieścia minut. Najpierw świetną kontrę gospodarzy wykończył Bobcek, a następnie piłkarze Lechii pokazali, jak skutecznie grać głową. W 61. minucie po rzucie rożnym do bramki trafił Rodin. Chwilę później dośrodkowanie Kapicia przedłużył Rodin, a Diaczuk nie miał problemu z pokonaniem Chovana. Do końca meczu wynik już się nie zmienił. Lechia Gdańsk w pełni zasłużenie pokonała Bruk-Bet Termalikę Nieciecza 5:1.

Zwycięstwo sprawiło, że podopieczni Johna Carvera wyszli ze strefy spadkowej. Awans na 15. miejsce sprawił, że do najgorszej trójki ligi spadł GKS Katowice. Bruk-Bet Termalica z kolei wyprzedza jedynie Piasta Gliwice. Różnice w dole tabeli są jednak niewielkie i na półmetku rozgrywek ciężko jest wytypować spadkowiczów.

Lechia Gdańsk 5:1 Termalica Bruk-Bet Nieciecza