"Wstyd, skandal". Oto co powiedział Artur Jędrzejczyk

"Jeśli z Legii Warszawa nie śmiała się jeszcze cała Polska, to po niedzielnym meczu z Bruk-Betem Termalicą Nieciecza już na pewno tak jest" - pisał po spotkaniu Konrad Ferszter ze Sport.pl. Dodał, że po ostatnim gwizdku arbitra można było usłyszeć z trybun przeraźliwe słowa. "Wy*******ać", "K***a mać, Legia grać" i "Zejdźcie z boiska, nie róbcie z nas pośmiewiska" - skandowali kibice warszawskiej drużyny. Na tę porażkę wymownie zareagował również właściciel Dariusz Mioduski.

Jędrzejczyk wyszedł do dziennikarzy po kompromitacji. "Wstyd, skandal"

Tuż po zakończeniu spotkania do dziennikarzy wyszedł kapitan Legii Artur Jędrzejczyk. - Na pewno warto przeprosić kibiców po takim meczu, bo to wielki wstyd - zaczął wypowiedź. - Zbierałem myśli w szatni. Przypomniał mi się pewien sezon, w którym mieliśmy podobną sytuację - powiedział. Zapewne miał na myśli sezon 2021/22, kiedy Legia można powiedzieć, że walczyła o utrzymanie w lidze.

Obrońca nie jest w stanie wskazać, co aktualnie zawodzi w drużynie. - Może zacznijmy trenować na Legii? Może w LTC mamy za dobrze - za duży wybór boisk, wszystkiego dookoła? - pytał retorycznie. - Trudno znaleźć słowa. Chciałbym coś powiedzieć, znaleźć odpowiedź na wasze pytania, ale nie jest to łatwe. Nie wiem, czy wielu trenerów by nam pomogło. To my musimy wyjść na boisku - przyznał.

- Musimy brać większą odpowiedzialność za to, co się dzieje na boisku. Zobaczcie, ilu zawodników jeździ na reprezentacje. Musimy to przełożyć w końcu na murawę - tłumaczył. Sam Jędrzejczyk czuł gigantyczne rozczarowanie. Wszedł na boisko, by pomóc odnieść zwycięstwo, natomiast po Legia straciła gola w końcówce.

- To bardzo boli - zaznaczył. - Nie możemy też tracić głowy w ostatniej minucie. Wszedłem na boisko - wiedząc o tym, że potrafię grać głową, musimy dawać więcej piłek w pole karne. A my gramy wszerz, później tracimy... Wstyd, skandal, tak być nie może - oznajmił.

Legia zajmuje 10. miejsce w tabeli ligowej, mając w dorobku 17 pkt. Nad strefą spadkową ma już tylko cztery punkty przewagi. Kolejny mecz rozegra w sobotę 22 listopada, kiedy zmierzy się u siebie z Lechią Gdańsk.