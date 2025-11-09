16:0! Rozbili rywali, kosmiczny wynik na mistrzostwach świata

Urok mistrzostw świata po części polega na tym, że czasami występują w nich egzotyczne zespoły, dla których sam udział w tym wydarzeniu jest sporym sukcesem. Zwykle też kończą turniej z kompletem porażek i workiem straconych bramek. Różnice pomiędzy poziomami zespołów widoczne są tym bardziej w piłce młodzieżowej. Tylko podczas tegorocznych mistrzostw świata potrafiły padać takie wyniki, jak wygrana 7:0 Argentyny z Fidżi, 5:0 w meczu Senegalu ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi czy zwycięstwo 6:0 Portugalii nad Maroko.

Wygrali 16:0. Pobili rekord mistrzostw i wyszli z grupy

Wspomniana porażka Maroko z Portugalią i wcześniejsza przegrana 0:2 z Japonią sprawiły, że młodzieżowcom tego kraju nie wystarczało zwycięstwo w meczu z Nową Kaledonią. By wyjść z grupy z trzeciego miejsca, piłkarze z Afryki musieli znacznie poprawić swój bilans bramkowy. I dokonali tego w wielkim stylu.

Marokańczycy już po 20. minutach prowadzili 3:0. Nie zamierzali na tym poprzestać, ale rywale następnie bardzo pomogli im w strzelaniu kolejnych goli, bo w ciągu dziewięciu minut otrzymali dwie czerwone kartki.

Marokańczycy poczuli, że to ich szansa. Jeszcze do przerwy strzelili kolejne cztery gole. W drugiej połowie nie zwalniali tempa, a zmęczenie biegających w podwójnym osłabieniu rywali tylko pomagało w zdobywaniu następnych trafień. W efekcie spotkanie zakończyło się rezultatem aż 16:0! Wprawdzie żaden z graczy Maroka nie zdobył hat-tricka, ale za to aż dziewięciu piłkarzy zapisało się na liście strzelców.

Jak poinformował na X Mateusz Perek, 16:0 to nowy rekord najwyższej wygranej na mistrzostwach świata u-17. Poprzedni został ustanowiony w 1997 roku, kiedy Hiszpania pokonała 13:0 Nową Zelandię. Mało tego, tak okazały triumf sprawia, że bilans bramkowy Maroko z -8 zmienił się na +8. A to najprawdopodobniej zapewni tej reprezentacji wyjście z grupy z trzeciego miejsca.

A co z Nową Kaledonią? Reprezentanci kraju z Oceanii po meczu pożegnali się z mundialem. Taka porażka chluby im nie przynosi, a ich bramkarz nawet popłakał się po spotkaniu. Ale na osłodę pozostaje im fakt, że wcześniej niespodziewanie ugrali remis 0:0 z Japonią, więc do kraju nie wracają z kompletem przegranych.