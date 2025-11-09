Kapitalne wieści ws. Pajor! Barcelona potwierdza

Niespełna miesiąc temu Ewa Pajor nabawiła się kontuzji kolana w ligowym meczu FC Barcelony z Atletico Madryt. Początkowe prognozy były bardzo pesymistyczne. Nastawiono się na najgorszy możliwy scenariusz, czyli zerwanie więzadeł. To by oznaczało koniec sezonu dla polskiej napastniczki. Na szczęście kontuzja nie była aż tak poważna. Niespełna miesiąc po tamtym zdarzeniu Pajor wraca do gry!

Ekspresowy powrót Pajor staje się faktem

FC Barcelona oficjalnie poinformowała, że Ewa Pajor dostała zielone światło od lekarzy. Od jakiegoś czasu jest już w treningu, a kolano wygląda bardzo dobrze. Po kontuzji praktycznie nie ma już śladu. To oznacza, że Polka będzie do dyspozycji w dzisiejszym meczu "Blaugrany" z Deportivo La Coruna (godz. 12:00). Do gry może wrócić także kontuzjowana w ostatnich tygodniach Kika Nazareth.

Już na sobotniej konferencji prasowej trener kobiecej drużyny Barcelony Pepe Romeu zdradził, że Pajor powinna być gotowa do gry. Komunikat medyczny klubu tylko potwierdza słowa trenera.

Powrót do zdrowia Pajor był zaskakująco szybki. Przewidywano, że Polka będzie pauzować do sześciu tygodni. Tymczasem może wrócić na boisko po mniej niż czterech tygodniach. Hiszpańskie media od co najmniej kilkunastu dni informowały o dużych postępach w leczeniu liderki naszej reprezentacji.

Z powodu kontuzji kolana Pajor przegapiła trzy mecze FC Barcelony - w Lidze Mistrzyń z AS Romą (4:0) i w lidze Granadą (2:0) oraz Realem Sociedad (0:1). Reprezentacja Polski zagrała bez niej dwa mecze towarzyskie - z Holandią (0:0) i Walią (5:2).

W klasyfikacji strzelców ligi hiszpańskiej Ewa Pajor jest na trzecim miejscu z dorobkiem sześciu goli. Zajmuje to miejsce ex aequo z Chilijką Sonyą Keefe z Granady. Prowadzą Claudia Pina (FC Barcelona) i Edna Imade (Real Sociedad), które mają po siedem goli na koncie.