Polski piłkarz bohaterem w finale! Dopiero co skarcił Legię

Angielski na Cyprze gra od dwóch lat. To, jak ważnym jest zawodnikiem AEK-u Larnaki, pokazały eliminacje europejskich pucharów. 29-latek strzelił gola w sierpniowym starciu z Legią Warszawą. Jego zespół ostatecznie pokonał w dwumeczu Wojskowych 5:3, ale nie poradził sobie z ostatnim rywalem na drodze do Ligi Europy, czyli Brann. Obecnie zatem AEK Larnaka również rywalizuje w Lidze Konferencji.

Angielski błyszczy na Cyprze. Co za sukces

W trwającym sezonie AEK Larnaka nie radzi sobie rewelacyjnie w ligowych rozgrywkach, bo na ten moment zajmuje dopiero 5. miejsce w tabeli. W środę miała jednak okazję poprawić sobie humory. Zespół Karola Angielskiego mierzył się z Pafos FC w Superpucharze Cypru. Polak wpisał się na listę strzelców w 28. minucie, doprowadzając do remisu 1:1. Jak się okazało - więcej bramek już potem w tym spotkaniu nie oglądaliśmy.

A to oznaczało jedno: piłkarzy czekały rzuty karne. Angielski do żadnego nie podszedł, bo jeszcze w regulaminowym czasie gry został zmieniony przez Riada Bajicia. Jego koledzy jednak świetnie radzili sobie przy egzekwowaniu jedenastek. Pokazali stuprocentową skuteczność, podczas gdy w szeregach Pafos FC pomylił się Portugalczyk Pepe. To zatem AEK Larnaka cieszyła się z triumfu w Superpucharze Cypru.

Dla Karola Angielskiego, byłego wicekróla strzelców Ekstraklasy w barwach Radomiaka Radom, to drugie trofeum w barwach AEK Larnaki. W poprzednim sezonie zdobył Pucharu Cypru. Wygląda na to, że polski piłkarz odnalazł swoje miejsce na piłkarskim globie.