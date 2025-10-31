Kosecki wskazał nowego trenera Legii. To byłaby sensacja! "Twarda ręka"

Piłka nożna, spać nie można. Zaledwie kilka godzin po meczu Legii Warszawa z Pogonią Szczecin (1:2) stołeczny klub zdecydował, że Edward Iordanescu nie będzie kontynuował swojej pracy w roli trenera pierwszego zespołu. - Spotkaliśmy się z trenerem Iordanescu i wspólnie zdecydowaliśmy o zakończeniu współpracy. Po analizie wyników uznaliśmy, że w obecnej sytuacji konieczne są zmiany - przekazał Michał Żewłakow, dyrektor sportowy Legii. Ten temat został szeroko skomentowany w naszym programie "To jest Sport.pl".

REKLAMA

Zobacz wideo Były prezes Legii o Iordanescu: Nie chciałbym takiego trenera w swoim klubie

Probierz nowym trenerem Legii? Kosecki wskazał. "Nie da sobie w kaszę dmuchać"

Kto może być nowym trenerem Legii? Jakub Kosecki stwierdził wprost, że następcą Iordanescu powinien zostać Michał Probierz, a więc były selekcjoner reprezentacji Polski.

- On ma swój pogląd, wie, czego chce, nie da sobie w kaszę dmuchać. Twarda ręka, zawsze ma swój plan. Probierz miał swój plan w kadrze, miał zmienić styl gry, fajnie zaczęło to wyglądać. Potem nie podobały mu się niektóre ruchy zawodników, którzy uważali się za ważniejszych od reprezentacji, którzy wybierali sobie terminy do przyjazdu i trenowania. Miał prawo, był szefem. Oczywiście publiczność wokół była niezadowolona - powiedział.

- Koniec końców Probierz słusznie stracił pracę w reprezentacji. Na pewno go to sporo nauczyło. Ja go znam, wiem, jakim jest człowiekiem. Wiem, że ma silną głowę. Jeśli dostajesz taką lekcję i potrafisz z niej wyciągnąć wnioski, no to na pewno jest teraz jeszcze lepszym trenerem. Głupio by było przez pryzmat reprezentacji, zapominając, co osiągnął w Jagiellonii i Cracovii... wolę, żeby Probierz dostał wolną rękę do prowadzenia wszystkiego - dodał Kosecki.

Zobacz też: Iordanescu wyleciał z hukiem. Reakcja mogła być tylko jedna

Na razie tymczasowym trenerem Legii będzie Inaki Astiz, który od 2021 r. pełnił funkcję asystenta każdego z kolejnych szkoleniowców. Hiszpan ma prowadzić Legię do listopadowej przerwy na mecze reprezentacji, czyli w spotkaniach z Widzewem Łódź (02.11), NK Celje (06.11) i Termaliką Bruk-Betem Nieciecza (09.11).