Reprezentacja wraca do gry. Tego dnia Urban podejmie kluczową decyzję

14 listopada w Warszawie Polska podejmie reprezentację Holandii. Z kolei trzy dni później kadra zmierzy się na wyjeździe z Maltą. Będą to ostatnie dwa mecze fazy grupowej eliminacji do przyszłorocznych mistrzostw świata.

Jan Urban na wybór składu na te spotkania ma jeszcze nieco ponad tydzień. Lista powołanych zostanie ogłoszona w piątek, 7 listopada. Selekcjoner reprezentacji poczeka z decyzją, by podjąć ją po czwartkowych meczach Polaków w Lidze Europy i Lidze Konferencji.

Na zbliżającym się zgrupowaniu po raz pierwszy od marca tego roku rozegrane zostanie spotkanie na PGE Narodowym. Czerwcowe, wrześniowe oraz październikowe mecze domowe reprezentacji Polski odbywały się w Chorzowie, na Stadionie Śląskim. Jak informuje Przegląd Sportowy, za tym idzie kolejna zmiana.

Powrót na stare śmieci

Przeprowadzka kadry do Warszawy sprawia, że reprezentanci trenować będą na PGE Narodowym... ale nie tylko. Okazuje się, że treningi odbywać się będą również na bocznym boisku przy stadionie Legii. Było to miejsce często odwiedzane przez kadrowiczów. W listopadzie 2023 roku jednak zostało to przerwane. Trening został przeniesiony do Legia Training Center z powodu złego stanu murawy przy Łazienkowskiej, a ówczesny selekcjoner, Michał Probierz, zrezygnował z wykorzystania tego obiektu.

Dla sztabu reprezentacji będzie to powrót na stare śmieci. Selekcjoner Jan Urban dwukrotnie był trenerem Legii - najpierw w latach 2007-2010 oraz 2012-13. Z kolei jego asystent, Jacek Magiera, rolę szkoleniowca stołecznej drużyny pełnił od września 2016 do września 2017 roku. Przez lata pracował tam również jako asystent pierwszego trenera, prowadził też drużynę rezerw.