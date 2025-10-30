Gruchnęły wieści ws. Szczęsnego! Niestety. Kilka meczów i koniec?

Joan Garcia pauzuje już nieco ponad miesiąc, nabawił się kontuzji w starciu z Realem Oviedo 25 września. Od tego czasu broni Wojciech Szczęsny, który w pierwszych wywiadach po wejściu do bramki FC Barcelony wyrażał nadzieję, że Hiszpan będzie zdolny do gry jak najszybciej.

Garcia może wrócić na dniach do bramki Barcelony

Początkowo przewidywano, że Joan Garcia wróci najpóźniej w grudniu. Nie wykluczano jednak, że może być gotowy do gry jeszcze przed listopadową przerwą reprezentacyjną. Na razie bliższy realizacji jest drugi scenariusz. Jak donosi kataloński dziennik "Sport", proces powrotu do zdrowia Garcii przebiega bardzo dobrze, nawet lepiej, niż zakładano.

Hiszpański bramkarza ma już za sobą cztery sesje treningowe, ale nie pracował z pełnym obciążeniem. Ale trenerzy i lekarze są zadowoleni z tego, jak Garcia pracuje i jak wygląda kolano po kontuzji. Sam bramkarz również ma pozytywne odczucia.

Według gazety Garcia wkrótce powinien dostać zielone światło do gry od klubowych lekarzy, najprawdopodobniej jeszcze w tym tygodniu. Nie ma jednak pewności, czy będzie gotowy do gry w niedzielę z Elche, czy może to będzie ostatni mecz Wojciecha Szczęsnego przed powrotem Garcii do bramki.

Przed przerwą reprezentacyjną Barcelona zagra jeszcze w Clubem Brugge w Lidze Mistrzów oraz z Celtą Vigo w La Lidze. Hiszpanie spodziewają się, że wtedy już będzie grał Joan Garcia.

Od początku tego sezonu Joan Garcia jest pierwszym wyborem Hansiego Flicka w bramce FC Barcelony. Wojciech Szczęsny pełni rolę doświadczonego rezerwowego, który ma wchodzić do bramki wtedy, kiedy wymaga tego sytuacja, a także pomagać w rozwoju hiszpańskiego bramkarza. Bez problemu zaakceptował swoją rolę w zespole.

W tabeli La Ligi FC Barcelona jest wiceliderem, ma pięć punktów straty do Realu Madryt. Mecz FC Barcelona - Elche w niedzielę o godzinie 18:30.