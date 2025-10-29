Kibice Romy pokazali, co myślą o Zalewskim. Transparent tuż przed Koloseum

Od odejścia Nicoli Zalewskiego z Romy minęło już kilka miesięcy. Polak zdążył w tym czasie zagrać w Interze, a następnie zmienić barwy klubowe i zakotwiczyć w Atalancie Bergamo. Wygląda jednak na to, że w stolicy Włoch Zalewski nie ma najlepszej prasy. Pod Koloseum wywieszony został baner z niezbyt miłym dla polskiego zawodnika hasłem.

Zalewski oberwał od kibiców Romy. Transparent zawisł nieopodal Koloseum

"Konflikt między Nicolą Zalewskim a częścią kibiców Giallorossich nie zagoił się jeszcze całkowicie . Wczoraj wieczorem w pobliżu Koloseum pojawił się baner z ostrymi słowami skierowanymi do byłego piłkarza Romy, obecnie grającego w Atalancie" - pisze portal giallorossi.net.

"Już wiedzieliśmy, że byłeś szpiegiem… Zalewski, zdrada przyjaciela to hańba" - głosi baner, który pojawił się w pobliżu słynnego rzymskiego zabytku.

Portal romanews.eu skomentował zdarzenie, pisząc, że choć "nawiązanie jest niejasne", to treść transparentu pokazuje najlepiej "jak napięte stały się relacje między zawodnikiem a częścią kibiców Romy". Włoskie media oraz kibice spekulują, że powodem treści transparenty są sprawy osobiste piłkarza, który - według ich relacji - miał związać się z dziewczyną swojego byłego przyjaciela rapera Ludwiga. Fani zarzucali także Zalewskiemu wynoszenia informacji z szatni do prasy.

Nicola Zalewski w Romie rozegrał 123 mecze. Strzelił w nich dwa gole i zanotował dziewięć asyst. W 2022 r. wygrał Ligę Konferencji, w finale pokonując Feyenoord (1:0). W reprezentacji Polski wystąpił w 31 spotkaniach. Do tej pory strzelił trzy gole. Wystąpił na mundialu w Katarze i mistrzostwach Europy w Niemczech. Od początku tego sezonu jest zawodnikiem Atalanty Bergamo. We wtorkowym meczu z Milanem nie podniósł się z ławki.