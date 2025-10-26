Oto co Hiszpanie napisali po szalonym El Clasico. Wybrali najlepszego

Real Madryt pokonał FC Barcelonę w meczu 10. kolejki La Liga. W meczu nie brakowało emocji. Gospodarze prowadzili po golu Kyliana Mbappe, ale goście odpowiedzieli trafieniem Fermina Lopeza. Tuż przed przerwą do siatki trafił Jude Bellingham.
Po zmianie stron działo się nie mniej. Wojciech Szczęsny dwoił się i troił, by uchronić Barcelonę przed porażką. Obronił nawet rzut karny wykonywany przez Mbappe. Ostatecznie spotkanie zakończyło się wygraną Realu. Madrytczycy powiększyli przewagę w tabeli nad odwiecznymi rywalami. A jak ten mecz oceniają katalońskie media?
"Szczęsny był najlepszym piłkarzem Barcy w Clasico. Obronił rzut karny wykonywany przez Mbappe i popisał się świetnymi interwencjami, które nie posłużyły do osiągnięcia dobrego wyniku na Bernabeu" - pisze "Mundo Deportivo".
"Barca nie grała dobrze, choć walczyła do końca. Pierwsza połowa była bardzo słaba dla Blaugrany, która w drugiej tercji podniosła poziom. Barca musi odzyskać swoją wersję z poprzedniego sezonu, aby walczyć o wszystkie tytuły. Grając w ten sposób... jak powiedział Messi, to nam nie wystarczy" - skomentował katlaoński dziennik "Sport".
A jak mecz oceniły madryckie media? "Drużyna Xabiego Alonso pokonała Barcę dzięki bardzo kompletnej pierwszej połowie i bramkom Mbappe i Bellinghama. Spóźniona i lekka reakcja ze strony Barcy Lamine'a, która była szara. Fermin, najlepszy piłkarz Barcy" - napisał "AS".
"Pierwsza bitwa sezonu 2025/2026 pomiędzy Realem Madryt a FC Barceloną padła łupem białych. Podopieczni Xabiego Alonso wygrali wspaniałomyślny pojedynek między dwoma gigantami hiszpańskiego futbolu. Mbappe i Bellingham zrobili różnicę i zdołali dać trzy punkty swojej drużynie" - skomentowała "Marca".
Dzięki niedzielnej wygranej Real Madryt ma pięć punktów przewagi nad Barceloną. Za tydzień oba zespoły zagrają odpowiednio z Valencią (1 listopada, 21:00) i Elche (2 listopada, 18:30).
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!