Naukowcy ogłosili ws. Ronaldo czy Messi. Przygotowali specjalne badanie

Nowe badanie hiszpańskich naukowców wykazało, że Cristiano Ronaldo miał większy wpływ na produktywność i efektywność Realu Madryt niż Leo Messi na FC Barcelonę. Analiza obejmująca dane z ostatnich 70 lat pokazuje, że Portugalczyk był kluczowym czynnikiem sukcesu "Królewskich" w większym stopniu, niż Argentyńczyk wpływał na wyniki Barcelony.

Zaskakujące badanie. Ronaldo wygrał z Messim

Badanie przeprowadzili Jose María Cordero i Daniel Santin, ekonomiści z Uniwersytetu Estremadury oraz Uniwersytetu Complutense w Madrycie. Uczeni zastosowali metodologię ekonomii stosowanej, dotąd używaną do oceny efektywności szkół, szpitali czy samorządów. Przenieśli ją teraz na grunt piłki nożnej, o czym pisze "Mundo Deportivo".

Analiza objęła wszystkich zawodników Realu Madryt i FC Barcelony z lat 1955–2024, czyli z okresu odpowiadającego współczesnym rozgrywkom europejskim, w których oba kluby regularnie rywalizują.

Według wyników badania, piłkarze Realu Madryt okazali się bardziej produktywni od zawodników Barcelony na pozycjach bramkarzy i pomocników, natomiast obrońcy obu klubów prezentowali zbliżony poziom efektywności. W ofensywie przewagę mieli jednak napastnicy Barcelony. Wśród badanych wyróżniały się oczywiście dwie legendy - Messi ze strony "Dumy Katalonii" i Ronaldo, który w latach 2009-2018 występował w Realu Madryt.

Choć obaj dominowali przez lata i wspólnie zdefiniowali epokę futbolu, badacze zwrócili uwagę, że Cristiano Ronaldo miał większy wpływ na ogólną grę swojego zespołu.

Dlaczego Ronaldo jest stawiany wyżej niż Messi?

Zespół z Estremadury wyjaśnia, że w symulacji, z której usunięto najlepszego zawodnika każdego klubu, Real Madryt traciłby znacznie więcej bez Ronaldo niż Barcelona bez Messiego.

"Chociaż inni wielcy napastnicy, tacy jak Raul, Benzema czy Luis Suarez, osiągali spektakularne wyniki, żaden z nich nie odegrał tak decydującej roli w ewolucji zbiorowej produktywności swojego klubu jak Cristiano i Leo" - podkreślono w komunikacie Uniwersytetu Estremadury (UEx).

Badanie potwierdza, że Ronaldo i Messi pozostają niedoścignionymi wzorami skuteczności i wpływu na drużynę. I to nawet w kontekście 70 ostatnich lat historii dwóch największych klubów świata.