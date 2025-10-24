Ambasador Ukrainy wprost o zachowaniu kibiców Legii. "Prowokacja"

Wieczór na stadionie w Krakowie dostarczył mnóstwa emocji. Legia Warszawa pokonała 2:1 Szachtar Donieck, a decydujące trafienie padło dopiero w doliczonym czasie gry. Ale emocje pojawiły się już przed pierwszym gwizdkiem i nie były związane ze sportem. Kibice stołecznego klubu chcieli wnieść na obiekt transparent z napisem: "Wołyń Pamiętamy". Szef ds. bezpieczeństwa Szachtara nie pozwolił na ten ruch, ale ostatecznie fani dopięli swego. Po tym, jak pojawili się na stadionie, to krzyczeli również: "Wołyń, Wołyń, pamiętamy!" i "Jeb... UPA i Banderę", co wywołało oburzenie w Ukrainie, a także wśród ukraińskich piłkarzy.

REKLAMA

Zobacz wideo Były prezes Legii o Iordanescu: Nie chciałbym takiego trenera w swoim klubie

Ambasador Ukrainy nie wytrzymał. "Trudno zrozumieć motywy takiej prowokacji"

Teraz głos w sprawie zabrał ambasador Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej, Vasyl Bodnar. Opublikował na X dość wymowne oświadczenie, w którym potępił zachowanie kibiców Legii. "Wczoraj podczas meczu Szachtar Donieck z Legią Warszawa na trybunach kibiców Legii pojawiły się prowokacyjne transparenty niezwiązane z wydarzeniem sportowym ani kibicowaniem drużynom. Szanując prawo polskich kibiców do wyrażania opinii, trudno zrozumieć motywy takiej prowokacji" - zaczął. Zastanawiał się, co fani chcieli osiągnąć.

"Czy ma to na celu przyćmienie pomocy Polski dla Ukraińców, którzy znaleźli schronienie przed wojną, czy jest to próba zagłuszenia słów wdzięczności ukraińskich sportowców negatywnymi komentarzami, czy też chęć odwrócenia uwagi od realnego zagrożenia ze strony Rosji, w tym dla Polski?" - pytał. Na koniec wydał jednak deklarację. "Mimo wszystko nie przestaniemy dziękować Polsce za wspieranie ukraińskich sportowców i ukraińskiego sportu od początku pełnowymiarowej rosyjskiej agresji" - pisał, dodając też filmik z wypowiedziami piłkarzy Szachtara, którzy dziękują Polsce za wsparcie.

Zobacz też: A jednak! Oto gdzie pojawiła się Marta Nawrocka. "To ma znaczenie".

Aż cztery polskie kluby w walce o trofeum Ligi Konferencji

Dzięki czwartkowemu zwycięstwu Legia dopisała pierwsze trzy punkty do konta w tej edycji Ligi Konferencji. To daje jej 18. miejsce. O jedną pozycję wyżej znajduje się Szachtar. Ma tyle samo punktów, ale lepszy bilans bramek. W walce o fazę pucharową pozostają też inne polskie kluby. Lech Poznań jest 14., Raków Częstochowa 8., a Jagiellonia Białystok 10.