Tomasz Hajto nie wytrzymał w studiu. "Skandal"

Hajto na przełomie XX oraz XXI wieku był jednym z najbardziej uznanych polskich piłkarzy. Reprezentował barwy klubów Bundesligi (MSV Duisburg, FC Schalke 04, 1. FC Nurnberg) i do dzisiaj czuje pasję do niemieckiej piłki. Trzeba też przyznać, że w tamtych czasach pochodzący z Podhala sportowiec nauczył się w stopniu biegłym języka naszych zachodnich sąsiadów. Podobnego ruchu wymagałby od piłkarzy oraz trenerów trafiających do Ekstraklasy.

Hajto oburzył się na realia w Ekstraklasie

Pod koniec kariery piłkarskiej Hajto wrócił na polskie boiska i reprezentował barwy m.in. Górnika Zabrze. Miał też okazję prowadzić Jagiellonię Białystok oraz GKS Katowice. Od 2015 roku nie pracuje już jako trener, ale regularnie komentuje wydarzenia w naszym futbolu. W niedzielnym wydaniu "Cafe Futbol" 52-latek dotknął tematu, który działa mu na nerwy.

- Jeśli sami nie będziemy się szanować, to nie będzie nas szanować żaden zagraniczny piłkarz. Nie wymagamy od nich w ogóle nauki języka polskiego. Przyjeżdżają zarabiać, dajemy czas... Gdybyśmy tyle czasu dawali młodym Polakom, efekt mógłby być podobny. Nie ściągamy gwiazd, ale trzeci sort - powiedział 62-krotny reprezentant Polski.

- Największy skandal jest, gdy przychodzą trenerzy z jakimś nazwiskiem, a my od nich nie wymagamy w ogóle języka polskiego. To skandal, że robimy z tymi trenerami wywiady po angielsku, a w klubie nikt nie wymaga od nich podstaw polskiego - stwierdził Hajto, przypominając po chwili, że Pep Guardiola języka niemieckiego zaczął uczyć się pół roku przed rozpoczęciem pracy w Bayernie Monachium.

