Ale numer! Tylko spójrz, kto był na meczu Kiwiora i Bednarka

Jan Bednarek zawodnikiem FC Porto został pod koniec lipca i od początku prezentował się w barwach nowego klubu bardzo solidnie. Miesiąc później w Portugalii dołączył do niego Jakub Kiwior. Polscy obrońcy stworzyli w ekipie Francesco Farioliego zaporę nie do przejścia. W pięciu meczach, które rozegrali razem, nie stracili ani jednej bramki (Porto co prawda niedawno wygrało z Crveną zvezdą 2:1, ale wtedy na boisku nie pojawił się Kiwior). Nic nie zmienił też niedzielny hit ligi portugalskiej przeciwko Benfice, który zakończył się wynikiem 0:0.

Wielka gwiazda obserwowała zmagania Polaków w Portugalii

Obecność znajomych twarzy w FC Porto oczywiście sprawiła, że polscy kibice zaczęli wyjątkowo mocno interesować się ligą portugalską. Kiwior oraz Bednarek stanowią też w końcu o sile naszej reprezentacji. Jak się okazuje: na niedzielny mecz Polaków wybrała się Sanah, czyli jedna z obecnie największych gwiazd polskiej muzyki. Mogliśmy dowiedzieć się tego z Instagrama Julii Bednarek, żony polskiego piłkarza, która towarzyszyła na trybunach piosenkarce.

Sanah nie jest specjalnie kojarzona ze sportem, choć w poprzednim roku była widziana wraz z mężem na meczu Polski z Portugalią w Lidze Narodów. W trakcie spotkania FC Porto z Benficą zaprezentowała się jednak jak prawdziwa fanka piłki nożnej. Miała przywdziany biało-niebieski trykot z nazwiskiem "Bednarek" na plecach. Piosenkarka zapewne liczyła, że zobaczy na Estadio do Dragao pasjonujące widowisko, ale mecz nie tylko był pozbawiony bramek, ale miał w ogóle niewiele sytuacji bramkowych.

Kolejna okazja do zobaczenia w akcji Bednarka i Kiwiora w Portugalii nadejdzie 18 października. Wtedy Porto zmierzy się na wyjeździe z Celoricense.