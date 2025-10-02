Powrót na stronę główną
Legenda Liverpoolu została bankrutem. Stracił wszystko
W ostatnich latach coraz częściej słyszymy o piłkarzach, którzy byli w stanie wykorzystać pieniądze zarobione w sporcie i stworzyć sprawnie działające wielkie biznesy. John Barnes, legenda Liverpoolu, nie radzi sobie jednak na tym polu tak dobrze jak Mathieu Flamini czy Louis Saha. Jego firma jest potężnie zadłużona i we wrześniu oficjalnie został bankrutem.
John Barnes
John Barnes na przełomie lat osiemdziesiątych oraz dziewięćdziesiątych był czołową postacią angielskiej piłki. Dał się zapamiętać szczególnie jako gwiazda Liverpoolu. W barwach The Reds rozegrał ponad 400 spotkań, a także sięgnął po dwa tytuły mistrza kraju. Po zakończeniu kariery zawodniczej został trenerem. Miał okazję prowadzić Celtic Glasgow oraz kadrę Jamajki.

Ikona Liverpoolu bankrutem. John Barnes stracił wszystko

Choć pochodzący z Kingston skrzydłowy nie grał w piłkę w czasach, gdy ta generowała zbliżone pieniądze co obecnie, to i tak na boiskach Premier League dorobił się małej fortuny. W czasach świetności otrzymywał najlepszą gażę w lidze - przekraczającą pół miliona funtów za sezon. Nic więc dziwnego, że na sportowej emeryturze Barnes postanowił wykorzystać zgromadzony kapitał. Założył firmę medialną zwaną "John Barnes Media Limited".

Z biegiem czasu zaczęła ona jednak tracić miejsce na rynku. W czerwcu Daily Mail poinformowało, że spółka Barnesa, która oficjalnie przestała istnieć w 2020 roku, jest zadłużona na około 1,5 miliona funtów. Anglik nie był w stanie uregulować swoich zaległości, stąd Urząd Skarbowy Jej Królewskiej Mości (HMRC)  zawnioskował do Sądu Najwyższego o jego upadłość.

Pod koniec września tego roku wszystko stało się jasne. Sąd Najwyższy nakazał 61-letniemu byłemu piłkarzowi ogłoszenie upadłości. Barnes więc oficjalnie stał się bankrutem. Wkrótce przekonamy się, czy w związku z tym postara się jeszcze o powrót do świata piłki nożnej w jakiekolwiek roli.

