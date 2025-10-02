Fatalne wieści dla Lewandowskiego. "Flick opuścił ulubione dziecko"

"Nie miał żadnych okazji", "Zupełnie nieistotny", "Mógł zdziałać niewiele albo nic" - opinie hiszpańskich mediów o dwudziestominutowym występie Roberta Lewandowskiego w meczu z PSG są brutalne. "Mundo Deportivo" nie poświęciło kapitanowi reprezentacji Polski nawet słowa i wystawiło mu najgorszą możliwą ocenę, jedynkę.

REKLAMA

Zobacz wideo VAR zabija piękno futbolu? Awantura w studiu! Kosecki: To jest głupota, wycofajmy to

Hiszpanie doceniają Ferrana Torresa. To główny rywal Lewandowskiego

Robert Lewandowski zagrał we wczorajszym meczu tylko 20 minut, bo Hansi Flick zdecydował o wystawieniu w pierwszym składzie Ferrana Torresa. Ta decyzja niemieckiego szkoleniowca szybko się spłaciła - Hiszpan już w 19. minucie wyprowadził Barcelonę na prowadzenie. To nie wystarczyło do zdobycia trzech punktów, ale największy konkurent Roberta Lewandowskiego i tak zebrał dobre opinie.

"Barca przegrywa, Ferran Torres wygrywa" - pisze "El Pais". Dziennik rozpływa się nad Hiszpanem. "W pierwszym tak istotnym meczu w tym sezonie, Hansi Flick postawił na Ferrana. I zrobił to, choć musiał opuścić swoje ulubione dziecko na ławce: Lewandowskiego. I Ferran nie zawiódł" - czytamy.

"Barcelonie zabrakło pary i w końcu PSG wygrało. Ale wygrał też Ferran Torres, który teraz może czuć się jak podstawowy napastnik Barcelony" - podsumowuje gazeta.

"Ferran Torres wykorzystuje każdą okazję, którą daje mu Hansi Flick w sezonie 2025/26" - uważa portal fcbarcelonanoticias.com, który podkreśla, że Hiszpan jest obecnie najlepszym strzelcem Barcelony. We wszystkich rozgrywkach strzelił pięć bramek. Robert Lewandowski jest jednak niewiele gorszy. Choć Polak zaczął sezon z kontuzją, to uzbierał już cztery trafienia.

FC Barcelona zajmuje obecnie 16. miejsce w fazie ligowej Ligi Mistrzów. Kolejny mecz w tych rozgrywkach podopieczni Hansiego Flicka zagrają dopiero 21 października. Tego dnia o godzinie 18:45 Barcelona podejmie grecki Olympiakos.