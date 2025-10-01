Legenda wskazuje palcem: "ten bokser jest teraz numerem jeden, nie Usyk"

Ołeksandr Usyk jest bez wątpienia najlepszym pięściarzem ostatnich lat w wadze ciężkiej. Ukrainiec pokonał w lipcu w rewanżowym boju Daniela Duboisa i po raz drugi w karierze został niekwestionowanym mistrzem świata wagi ciężkiej i jestw posiadaniu wszystkich najważniejszych pasów wagi ciężkiej (WBC, WBA, WBO, IBF). Wielu ekspertów uważa, że nikt nie jest w stanie obecnie pokonać Ukraińca. Legendarny David Haye wskazał jednak na Mosesa Itaumę. - Wszyscy inni próbowali i ponieśli porażkę, a on jest młody, szybki, głodny walki i wydaje się mieć silne ręce - podsumował.

Roy Jones wytypował najlepszego pięściarza. Nie chodzi o Usyka

Roy Jones twierdzi za to, że nikt nie jest w stanie wygrać z Usykiem. - Nie widzę obecnie nikogo, kto mógłby pokonać Usyka - wyznał dla magazynu "The Ring". Mimo to wskazał zawodnika, który ma na to największe szanse. Chodzi o Josepha Parkera, który "ma niezbędne umiejętności bokserskie", "szybkie ręce" oraz "zdolność do manewrowania".

Były amerykański pięściarz docenia Ukraińca, natomiast nie uważa, że jest on najlepszym zawodnikiem bez podziału na kategorie wagowe. - W rankingu najlepszych bokserów świata liderem jest Terence Crawforda, Usyk jest drugi. Można by jednak powiedzieć, że są ex aequo na pierwszej lokacie, obaj to zawodnicy bardzo wysokiej klasy. Generalnie zawodnicy w niższych kategoriach wagowych są nieco bardziej utalentowani - skwitował w rozmowie dla Titan Play.

Terence Crawford we wrześniu pokonał w wielkim stylu Canelo Alvareza i zgarnął cztery pasy mistrzowskie w kategorii super średniej. Niedawno poinformowaliśmy, że nieco przesadził podczas świętowania w rodzinnym mieście Omaha w Nebrasce.

"Około półtorej godziny po północy policja zatrzymała pojazd pięściarza w związku z niebezpieczną jazdą. Funkcjonariusze w trakcie rozmowy z kierowcą dostrzegli w samochodzie broń palną, przez co sami wzięli Crawforda oraz jego trzech kompanów 'na muszkę'" - pisał Kacper Marciniak ze Sport.pl.

Mimo że wyzwanie Ukraińcowi rzucił ostatnio zarówno Dereck Chisora, jak i Jarrel Miller, to zmierzy się on finalnie z rywalem wyznaczonym odgórnie przez federację WBO. Będzie to posiadacz pasa tymczasowego tej organizacji, którym aktualnie jest Nowozelandczyk Joseph Parker. Wydano już w tej sprawie oficjalne oświadczenie.

Jak się okazuje, mistrz chciałby zmierzyć się z kimś innym. Nakisa Bidarian z MVP Promotions, czyli grupy promującej Jake'a Paula sądzi, że Ukrainiec ma teraz jeden cel. - Usyk i jego zespół naprawdę chcą zorganizować tę walkę. To wspaniale, teraz musimy tylko znaleźć czas i miejsce - zdradził.