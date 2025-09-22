To byłby absolutny hit! Niewiarygodne, kogo chce sprowadzić Mourinho

Karim Benzema od dwóch lat gra w Arabii Saudyjskiej. Były piłkarz Realu Madryt nie odcina tam jedynie kuponów. W 64 spotkaniach rozegranych w barwach Al-Ittihad, udało mu się zdobyć 31 goli i zanotować 17 asyst. W obecnym sezonie do tej pory zagrał tylko jeden mecz ligowy - przeciwko Al-Okhdood zdobył hat-tricka.

Benzema trafi pod skrzydła Mourinho? Są inni chętni

Teraz okazuje się, że były reprezentant Francji może trafić do Benfiki, gdzie od kilku dni trenerem jest Jose Mourinho - czytamy na Goal.com. Obaj współpracowali ze sobą już w Realu Madryt - Portugalczyk poprowadził Benzemę w 150 meczach. Piłkarz Al-Ittihad do Europy mógłby trafić do Benfiki już w zimowym okienku transferowym - jego obecny klub oczekuje kwoty w wysokości 5-7 milionów euro. Kontrakt francuskiego napastnika z Al-Ittihad wygasa w czerwcu przyszłego roku.

"Portugalski trener marzy o tym, żeby ściągnąć do klubu doświadczenie byłego zawodnika Olympique Lyon" - czytamy.

To doświadczenie jest bardzo bogate. Benzema w samej La Liga rozegrał 439 meczów, w których zdobył 238 goli i zanotował 110 asyst. Jest też czwartym najlepszym strzelcem w historii Ligi Mistrzów - lepsi od niego są tylko Cristiano Ronaldo, Lionel Messi i Robert Lewandowski.

Benzema oczywiście musiałby pogodzić się ze zdecydowanie niższymi zarobkami, gdyby zdecydował się na taki ruch - jego roczna pensja w Arabii Saudyjskiej wynosi około 100 milionów euro.

Nie tylko Benfica ma być zainteresowana ściągnięciem francuskiego napastnika. Sprowadzenie Benzemy mają brać pod uwagę również kluby z Francji oraz Stanów Zjednoczonych.

Jose Mourinho zadebiutował już jako trener Benfiki - w szóstej kolejce ligi portugalskiej jego zespół pokonał 3:0 AVS Futebol.