A jednak! Media: UEFA zdecydowała ws. wykluczenia Izraela

Od lat trwa piekło mieszkańców Strefy Gazy. Izrael toczy tam wojnę z dążącym do niepodległości Palestyny Hamasem, przy czym robi to w sposób absolutnie haniebny. Ginie mnóstwo niewinnych cywili, a niedawno ONZ po raz pierwszy oficjalnie oskarżył izraelskie władze o ludobójstwo na Palestyńczykach. Zdarzają się już nawet ataki poza granicami kraju, jak choćby 9 września w stolicy Kataru Dosze. Izrael tłumaczył się wówczas, że celem byli przebywający w tym mieście przywódcy Hamasu.

REKLAMA

Zobacz wideo Natalia Bukowiecka podsumowuje mistrzostwa świata w Tokio. "Wyciągnęłam z tego sezonu co się da"

Izrael podzieli los Rosji? UEFA w końcu działa

Coraz więcej krajów domaga się, by Izrael potraktować tak, jak Rosję po jej ataku na Ukrainę w 2022 roku. UEFA jak dotąd absolutnie się do tego nie paliła, ale w izraelskich mediach gruchnęły doniesienia, że federacja planuje na wtorek 23 września głosowanie 20-osobowego Komitetu Wykonawczego ws. wyrzucenia ich kraju z międzynarodowej piłki. Naciskać na to mieli Katarczycy, a Izrael liczył przede wszystkim na wsparcie Niemiec i Węgier. Wszystko wskazuje jednak na to, że ich dążenia do niedopuszczenia do głosowania, ostatecznie okażą się nieskuteczne.

UEFA podjęła już decyzję? Dla Izraela to najpewniej koniec

Jak donosi portal WP SportoweFakty, jeszcze nieoficjalnie, plany UEFA nie uległy zmianie. We wtorek 23 września ma się odbyć posiedzenia Komitetu Wykonawczego, na którym przeprowadzone zostanie głosowanie. Co więcej, determinacja jest najwyraźniej spora, bo pierwotny plan zakładał kolejne takie posiedzenie dopiero w grudniu, a to zostanie zwołane w trybie nadzwyczajnym oraz przeprowadzone online. Sama inicjatywa za to wyszła ze strony Norweskiej Federacji Piłkarskiej.

To najpewniej wyrok dla izraelskiej piłki. Tamtejsze media donosiły, że większość z dwudziestu głosujących (prezydent UEFA, 16 członków delegowanych przez Kongres UEFA, dwóch reprezentantów Europejskiego Stowarzyszenia Klubów (ECA) i jeden Lig Europejskich (EL)) jest wrogo nastawiona do Izraela i będzie głosować przeciwko niemu. Reprezentacja tego kraju rywalizuje w eliminacjach do mundialu 2026 w strefie UEFA. Po pięciu kolejkach zajmują trzecie miejsce w grupie z Norwegią, Włochami, Estonią i Mołdawią.