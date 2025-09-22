O posadę prezydenta 1. FC Koeln walczą trzy osoby - 65-letni Sven-Georg Adenauer (polityk, wnuk Konrada Adenauera, pierwszego kanclerza RFN po II wojnie światowej), 59-letni Joern Stobbe i 45-letni Wilke Stroman. Ten ostatni ma poparcie w postaci Lukasa Podolskiego.

REKLAMA

Zobacz wideo Wielki skandalista trafił do Ekstraklasy! Żelazny: Powinniśmy respektować wyroki sądów

Kandydat Podolskiego nie ma poparcia wśród kibiców Kolonii

Kilka miesięcy temu Podolski bardzo pozytywnie wypowiadał się o Stromanie. To niemiecki biznesmen, w 2000 r. założył firmę telekomunikacyjną Sparhandy. Została ona przejęta w 2019 r. przez szwajcarski Mobilezone Holding. Ale Stroman pozostał w strukturach, jest prezesem firmy na rynku niemieckim.

- Znam Wilke Stromana osobiście od 15 lat i wiem, jak bardzo jest głodny sukcesu. Jest pozytywny, jest przedsiębiorcą, szaleńcem, kocha miasto, a także jest zagorzałym kibicem 1. FC Koeln. Dlatego jest odpowiednią osobą na to stanowisko - przekonywał w maju w rozmowie z "Bildem".

Zdania Podolskiego nie podzielają kibice klubu z Kolonii. Swoje zdanie wyraziło w tej sprawie dość aktywne w trakcie kampanii wyborczej stowarzyszenie "Suedkurve 1. FC Köln e. V.". Fani jednoznacznie opowiedzieli się za jednym kandydatem, Joernem Stobbem.

Zobacz też: Co za decyzja! 23-latka ma postawić słynny lub na nogi

"W ostatnich tygodniach mieliśmy przyjemność spotkać się ze wszystkimi trzema zespołami kierowniczymi, aby osobiście zapoznać się z kandydatami. Doszliśmy do wniosku, że Joern Stobbe i jego grupa spełniają niezbędne kryteria, aby kierować klubem 1. FC Koeln" - oświadczono.

Zdaniem "Bilda" takie stanowisko stowarzyszenia właściwie rozstrzyga wybory. W przeszłości "Suedkurve" miało znaczy wpływ na wybory prezydenta oraz członków zarządu klubu. Członkowie stowarzyszenia stanowią większość zrzeszonych kibiców Kolonii.

Dla Stobbego to byłby powrót do klubu po latach. Od 2013 do 2021 r. był członkiem rady nadzorczej, z czego przez ostatnie dwa lata pełnił funkcję przewodniczącego rady nadzorczej. Po odejściu z klubu był prezesem firmy Becken, która działa w branży nieruchomości i inwestycji. Odszedł ze stanowiska w październiku zeszłego roku.

Wybory nowego prezydenta 1. FC Koeln mają odbyć się w sobotę.

W tabeli Bundesligi 1. FC Koeln jest na czwartym miejscu. Ma na koncie siedem punktów po czterech kolejkach. Piłkarzem "Kozłów" jest Jakub Kamiński.