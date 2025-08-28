Mamy to! Tak wygląda ranking UEFA po meczach polskich klubów

Mamy to! Cztery drużyny w zasadniczej fazie europejskich pucharów na jesieni. To zdarzyło się drugi raz w XXI wieku. Ostatnio dawno, bo w 2002 roku i w innych realiach, kiedy istniał jeszcze Puchar UEFA. Wtedy do jego 1. rundy dotarły Wisła Kraków, Amica Wronki i dwie drużyny z Warszawy: Legia i Polonia. To były jednak czasy prostszych i krótszych kwalifikacji, a w przypadku Legii nawet brak konieczności ich przechodzenia. Teraz chętnie i licznie uczęszczaną przez nas drogą do piłkarskiej Europy okazała się Liga Konferencji (LK). Ona też przyjaźnie pomaga budować nasz ranking krajowy UEFA.

Komplet polskich drużyn w Europie

Liga Konferencji to oczywiście trzeci poziom europejskich rozgrywek za Ligą Mistrzów i Ligą Europy, ale przyjemnie jest w jesienne, czy nawet wiosenne wieczory obserwować zmagania polskich drużyn w europejskich pucharach, a nie patrzeć jak grają tam inni. Poza tym rywalizacja z ekipami pokroju Fiorentiny, Strasburga, Mainz, czy Crystal Palace też byłaby prestiżowa. Uczciwie trzeba jednak przyznać, że w tym roku tak uznanych marek jak ostatnio Chelsea czy Betis w LK będzie mniej.

Mamy zatem dobrą okazję, by znów nabić nasz ranking krajowy UEFA. Ten za trwający sezon po eliminacjach wygląda bardzo dobrze. Polskie drużyny w kwalifikacjach wywalczyły 4,875 punktów, co było trzecim wynikiem wśród wszystkich krajów. Wyprzedziły nas państwa, które z eliminacji zakwalifikowały się do Ligi Mistrzów, czyli Cypr i Dania.

Ale co dzieje się w ogólnym pięcioletnim rankingu, który jest kluczowy? Tu Polska cały czas zajmuje 13. lokatę. W ostatniej odsłonie eliminacji pucharów punktował dla nas Raków Częstochowa, który na wyjeździe w końcówce meczu pokonał bułgarską Ardę 2:1. Ekipa Marka Papszuna do rankingu zdobyła 0,25 pkt. Lech Poznań zrobił miłą niespodziankę i na wyjeździe pokonał Genk (2:1) i też dodał 0,25 pkt. Punktowała też Jagiellonia - niestety na wyjeździe tylko zremisowała z Albańskim Dinamem Tirana 1:1. Dopisała dla Polski 0,125 pkt. Legia kontrolowała mecz ze szkockim Hibernianem w pierwszej połowie, ale w drugiej zapewniła swym fanom horror. Straty odrobiła w ostatnich minutach, co pozwoliło na dogrywkę. Tę wygrała i awansowała do LK (dopisane 0,125 pkt za remis 3:3).

Norwegowie i Duńczycy dzięki Lidze Mistrzów punktowali lepiej

Polska zrobiła swoje, ale nieźle spisywali się też nasi rywale. Jeśli chodzi o Norwegów, to oni po wprowadzeniu do Ligi Mistrzów Bodo Glimt, i zainkasowaniu za to solidnej dawki punktów, delikatnie nam odjechali. Przed tą kolejką traciliśmy do nich 0,162 pkt, teraz ta strata wynosi niecały punkt. W czwartek punkty z Crystal Palace dzięki remisowi zdobył Fredrikstad (odpadł z LK) podobnie jak Rosenborg, który wyraźnie pregrał z FSV Mainz. Norwegowie stracili w czwartek dwie drużyny. W Europie zostały im tylko dwie.

Zbliżyli się też do nas Duńczycy, którzy przed tą kolejką mieli dwa punkty straty. W czwartek punktował jednak Midtjylland, który wszedł do Ligi Europy, w środę mocno zapunktowała FC Kopenhaga, która wywalczyła Ligę Mistrzów. Za awans do niej są punkty bonusowe. Pewnym pocieszeniem jest jednak to, że teraz Duńczykom w mocniejszych rozgrywkach w teorii punktować będzie trudniej. W tym momencie mamy nad nimi nieco ponad pół punktu przewagi. Kolejnym w zestawieniu Austriakom w czwartek szło ze zmiennym szczęściem. Wygrana Rapidu i przegrana Wolfsbergera oznacza, że Austriacy stracili z pucharów jedną drużynę i teraz mają tam trzy z pięciu. Nad nimi przewaga jest wyraźna.

Przypomnijmy, że 13. lub 14. miejsce Polski w rankingu krajowym UEFA oznaczałoby start mistrza Polski w sezonie 2027/2028 w eliminacjach Ligi Mistrzów od 4. rundy. Polski klub miałby zatem zagwarantowany co najmniej start w fazie ligowej Ligi Europy. 12. miejsce dodatkowo dałoby zdobywcy Pucharu Polski start od 4. rundy eliminacji LE, co oznaczałoby zapewnioną fazę ligową (LE lub LK).

Ranking krajowy UEFA (po czwartkowych meczach)

10. Czechy - 40,300 pkt

11. Grecja - 37,512 pkt

12. Norwegia - 36,787 pkt

13. Polska - 35,875 pkt

14. Dania - 35,231 pkt

15. Austria - 31,850 pkt

16. Szwajcaria - 30,500 pkt